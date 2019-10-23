"Скромна" Регіна Тодоренко нарвалася на компліменти від шанувальників

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча показала знімок з Верони

Регіна Тодоренко підкорює шанувальників життєрадісністю, оптимізмом і колосальною працездатністю. Чарівності і цілеспрямованості ведучій не займати. Звичайно, не варто забувати про фірмовому гуморі зірки, адже вона, як справжня одеситка, вміє відмінно пожартувати і посміятися над собою. Наприклад, нещодавно вона потішила мережу фото з закулісся зйомок і не менш оригінальним підписом до нього. Тепер же Регіна вирішила напроситися на чергову порцію компліментів від шанувальників, причому зробила це елегантно і лаконічно.

Ведуча опублікувала фото з Верони, куди нещодавно літала з сином Михайлом заради показу відомого італійського бренду Calzedonia. Вона показала однин з яскравих кадрів, зроблених під час прогулянки по місту. Усміхнена Регіна без макіяжу позує в легкої натуральної сорочці і укорочених брюках-кюлотах, а також білих кросівках.

"Яка ж я все-таки красива і скромна, правда?" – поцікавилася знаменитість.

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Шанувальникам не залишалося нічого іншого, як погодитися з Регіною. Вони стали навперебій перераховувати її найкращі якості і буквально сипали компліментами.

Ви сама радість! Оптимізм і нескінченна енергія! Ви дуже світла!

Так Регіна, красива і скромна

Як завжди прекрасна! Особливо посмішка! Так тримати

Красуня і весела

І добра душа

Ага, скромність аж пре. Ти дуже красива. Обожнюю тебе

Красива, розумна, комунікабельна, весела, енергійна... Коротше сама-сама

Скріншот коментарів

Також Регіна опублікувала веселе фото, на якому широко посміхається, закривши очі руками. Волосся дівчини зібране у високий зручний пучок.

"Сміх продовжує життя і дратує можуть посміятися над собою. Ви любите, коли вас підколюють ?" - поцікавилася зірка.

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Раніше Регіна Тодоренко показала оригінальне фото в купальнику на яхті і душевно звернулася до брата.