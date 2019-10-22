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Регина Тодоренко показала редкий "беременный" кадр и красавца брата

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.10.2019 - 11:57
Регина Тодоренко показала редкий "беременный" кадр и красавца брата
Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая трогательно поздравила братишку с днем рождения

Успешная телеведущая и молодая мама Регина Тодоренко регулярно делится с поклонниками моментами своей жизни и интересными фото. Недавно она вместе с маленьким сыном Михаилом побывала в Италии, где, по признанию девушки, немного поправилась - ведь там такая вкусная еда! А новым кадром в своем Instagram артистка вызвала настоящий фурор - ведь на нем она запечатлена беременной, да еще и со своим братом.

На красочном фото Регина и ее старший брат Кирилл запечатлены на пляже в купальных костюмах. Они нежно обнимают друг друга и задорно смеются на камеру. Стоит отметить, что брат Тодоренко настоящий красавчик!

В подписи к фото ведущая трогательно поздравила его с днем рождения, вспоминая их общее одесское детство.

Регина Тодоренко показала редкий &quot;беременный&quot; кадр и красавца брата

Фото: Регина Тодоренко с братом Кириллом (instagram.com/reginatodorenko)

"HB 2 U , @kirill_kovlash Братец, в нашей жизни было столько болота, глиняных приключений, колорадских жуков, перекопанных огородов, сломанных машинок, несъеденых супов, выбитых зубов, что и вспоминать страшно. Но это прекрасное время сделало нас такими, какие мы есть сейчас! Я желаю тебе беречь внутри себя того малыша, который строил "колёдец" и достигать самых крутых вершин ) твоя Сестра)", - душевно написала Регина.

Молодой человек тут же отреагировал в комментариях.

"Спасибооооо, Сестро))) Но ты еще забыла про падение в подвал, сама знаешь кто в этом виновата", - шутливо ответил Кирилл.

Регина Тодоренко показала редкий &quot;беременный&quot; кадр и красавца брата

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Фолловеры знаменитости умилились позитивному снимку и теплым словам Тодоренко, многие также обратили внимание на ее округлившийся живот. Некоторые пользователи сети даже предположили, что она снова беременна, другие же уверены, что это старое фото.

  • Обожаю тебя Регина, всегда такая яркая и позитивная
  • У моих малышей период колорадских жуков, приятно знать, что у вас с братом тёплые отношения
  • Лучший пост. Мииииииило
  • Регина брат красавчик, вы очень похожи
  • Регина, ты беременна вторым ребёнком?
  • Класс
  • Регина в положении?
  • Беременна вторым ?
  • Ты беременна?
  • Регина ты беременная что ли
  • Настоящая, харизматичная
  • Регина беременна или мне кажется?
  • Какой красивый брат
  • Опять беременная?

Регина Тодоренко показала редкий &quot;беременный&quot; кадр и красавца брата

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, Регина Тодоренко взбудоражила сеть фото из закулисья в халате. Ведущая с макияжем и свежей укладкой устроила перекус на скорую руку между съемками.

Ранее Регина Тодоренко с сыном устроила насыщенную прогулку по осенней Вероне.

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Новости Украины Регина Тодоренко
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