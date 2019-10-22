Регина Тодоренко показала редкий "беременный" кадр и красавца брата

Ведущая трогательно поздравила братишку с днем рождения
Успешная телеведущая и молодая мама Регина Тодоренко регулярно делится с поклонниками моментами своей жизни и интересными фото. Недавно она вместе с маленьким сыном Михаилом побывала в Италии, где, по признанию девушки, немного поправилась - ведь там такая вкусная еда! А новым кадром в своем Instagram артистка вызвала настоящий фурор - ведь на нем она запечатлена беременной, да еще и со своим братом.
На красочном фото Регина и ее старший брат Кирилл запечатлены на пляже в купальных костюмах. Они нежно обнимают друг друга и задорно смеются на камеру. Стоит отметить, что брат Тодоренко настоящий красавчик!
В подписи к фото ведущая трогательно поздравила его с днем рождения, вспоминая их общее одесское детство.
Фото: Регина Тодоренко с братом Кириллом (instagram.com/reginatodorenko)
"HB 2 U , @kirill_kovlash Братец, в нашей жизни было столько болота, глиняных приключений, колорадских жуков, перекопанных огородов, сломанных машинок, несъеденых супов, выбитых зубов, что и вспоминать страшно. Но это прекрасное время сделало нас такими, какие мы есть сейчас! Я желаю тебе беречь внутри себя того малыша, который строил "колёдец" и достигать самых крутых вершин ) твоя Сестра)", - душевно написала Регина.
Молодой человек тут же отреагировал в комментариях.
"Спасибооооо, Сестро))) Но ты еще забыла про падение в подвал, сама знаешь кто в этом виновата", - шутливо ответил Кирилл.
Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)
Фолловеры знаменитости умилились позитивному снимку и теплым словам Тодоренко, многие также обратили внимание на ее округлившийся живот. Некоторые пользователи сети даже предположили, что она снова беременна, другие же уверены, что это старое фото.
Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)
Напомним, Регина Тодоренко взбудоражила сеть фото из закулисья в халате. Ведущая с макияжем и свежей укладкой устроила перекус на скорую руку между съемками.
Ранее Регина Тодоренко с сыном устроила насыщенную прогулку по осенней Вероне.