Скрипка, Холоденко и участники Танцев со звездами зажгли на кубинской вечеринке от Marietta

Главный месседж певицы Marietta - сделать будни солнечными, а праздники - драйвовыми! Чтобы отпраздновать лето-2020, исполнительница решила собрать друзей и коллег по сцене на грандиозную пляжную вечеринку и представить свой мегамикс "Маракуйя".

Фото с вечеринки певицы Marietta

По замыслу режиссерской группы, киевский "Cuba Camp" превратился в большую сцену для певицы. Каждая из локаций была задействована в выступлении, поэтому гости находились в постоянном движении и были непосредственными участниками шоу. Сама Marietta появилась перед зрителями... из воды! Несмотря на динамичность и танцы нон-стоп, она успевала даже менять яркие наряды!

Фото с вечеринки певицы Marietta

"Мне хотелось подарить тропическое настроение и подбодрить людей. Понимаю, что будни сейчас не самые легкие... Но я верю, что лето - внутри каждого из нас!" - прокомментировала Marietta.

Фото с вечеринки певицы Marietta

В конце выступления всех гостей пригласили на танцпол на настоящие кубинские танцы! Среди присутствующих были замечены Олег Скрипка, EL Кравчук, Наталья Холоденко, Тимур Мирошниченко с женой и маленьким сыном, Денис Реконвальд, Светлана Кравчук, Игорь Кузьменко и Максим Ежов.

Фото с вечеринки певицы Marietta