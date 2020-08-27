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Скрипка, Холоденко і учасники Танців з зірками запалили на кубинській вечірці від Marietta

Автор: Lite

Marietta зібрала на Кубі спекотну open-air party

Головний меседж співачки Marietta - зробити будні сонячними, а свята - драйвовими! Щоб відсвяткувати літо-2020, виконавиця вирішила зібрати друзів та колег по сцені на грандіозну пляжну вечірку і представити свій мегамікс "Маракуйя".

Фото з вечірки співачки Marietta

За задумом режисерської групи, київський "Cuba Camp" перетворився на велику сцену для співачки. Кожну локацію було задіяно у виступі, тож гості перебували в постійному русі і були безпосередніми учасниками шоу. Сама Marietta з'явилася перед глядачами... з води! Попри динамічність і танці нон-стоп, вона встигала навіть змінювати яскраві вбрання!

Фото з вечірки співачки Marietta

"Мені хотілося подарувати тропічний настрій і підбадьорити людей. Розумію, що будні зараз не найлегші... Але я вірю, що літо - всередині кожного з нас!" - прокоментувала Marietta.

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Фото з вечірки співачки Marietta

В кінці виступу всіх гостей запросили на танцмайданчик на справжні кубинські танці! Серед присутніх були помічені Олег Скрипка, EL Кравчук, Наталія Холоденко, Тимур Мірошниченко з дружиною і маленьким сином, Денис Реконвальд, Світлана Кравчук, Ігор Кузьменко і Максим Єжов.

Фото з вечірки співачки Marietta

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