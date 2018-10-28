"Скоро начну сидеть на форумах": Педан раскрыл секрет воспитания детей (видео)

Фото: (instagram.com/pedanos)

Телеведущий признался, что скоро станет "сидеть на форумах"

Популярный украинский телеведущий и комик Александр Педан рассказал. Как воспитывает детей, и почему покупки проходят "кастинг". Соответствующий пост он разместил на своей странице в Instagram.

"Меня в последнее время часто просят совета по воспитанию детей, как выбрать няню, как подарить игрушки, где покупать вещи. Я скоро начну сидеть на форумах "Супермамочки" и строчить комменты", - сказал он.

При этом, утверждает телеведущий, некоторые из них проходят настоящий "кастинг".

"Очень популярный вопрос: "А где покупать обувь малым?". И это очень логично, потому что шмотки еще полбеды (главное – материал), то обувь у нас проходит целый кастинг", - подчеркнул он.

Видео: Александр Педан рассказал о воспитании детей (instagram.com/pedanos)

Кстати, украинский шоумен, телеведущий и видеоблогер Александр Педан, который недавно признался, на что оформил кредит, сейчас находится на отдыхе в Египте. Похоже, что ему там все нравится.

Ранее мы писали, что у известного украинского телеведущего, шоумена и блогера Александра Педана личный праздник - селебрити отмечает 15-ю годовщину своей свадьбы. В честь этого артист опубликовал в своем Instagram семейную фотографию и отметил, что время вместе с любимой женой промчалось, как один миг.

До этого Александр Педан покорил фанатов новым видеороликом, в котором он спародировал популярного российского видеоблогера Ивана Рудского, более известного как Ивангай.

Видео: РБК-Украина