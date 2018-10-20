"Сегодня погасил последний платеж": Александр Педан признался, на что оформил кредит (фото)

Фото: Александр Педан (instagram.com/pedanos)

Телеведущий признался, что взял кредит

Популярный украинский телеведущий Александр Педан признался, что взял кредит на свое первое авто. Соответствующий пост он сделал на своей странице в Instagram.

"Вы часто спрашиваете меня, какая у меня машина. Сейчас это авто марки Volvo. А вот первую машину я купил как только переехал в Киев, не имея финансовой стабильности и достатка. Я зашел в салон в центре Киева и взял в кредит авто, потому что был на 100% уверен, что смогу его выплатить", - сказал он.

Скриншот поста (instagram.com/pedanos)

Более того, Педан также не удержался от шутки по данному поводу.

"Так и случилось, что сегодня погасил последний платеж. Шучу, рассчитался я за нее уже очень давно. Но как же нужно было быть дурным, чтобы не имея ничего, взять машину в кредит", - подчеркнул он.

Кстати, у известного украинского телеведущего, шоумена и блогера Александра Педана личный праздник - селебрити отмечает 15-ю годовщину своей свадьбы. В честь этого артист опубликовал в своем Instagram семейную фотографию и отметил, что время вместе с любимой женой промчалось, как один миг.

Ранее Александр Педан покорил фанатов новым видеороликом, в котором он спародировал популярного российского видеоблогера Ивана Рудского, более известного как Ивангай.

Видео: РБК-Украина