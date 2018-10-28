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"Скоро почну сидіти на форумах": Педан розкрив секрет виховання дітей (відео)

Lite » Зірки 28.10.2018 - 14:55
Фото: (instagram.com/pedanos)
Фото: (instagram.com/pedanos)

Телеведучий зізнався, що незабаром стане "сидіти на форумах"

Популярний український телеведучий і комік Олександр Педан розповів. Як виховує дітей, і чому покупки проходять "кастинг". Відповідний пост він розмістив на своїй сторінці в Instagram.

"Мене останнім часом часто просять поради по вихованню дітей, як вибрати няню, як подарувати іграшки, де купувати речі. Я скоро почну сидіти на форумах "Супермамочки" і строчити коменти", - сказав він.

При цьому, стверджує телеведучий, деякі з них проходять цей "кастинг".

"Дуже популярне питання: "А де купувати взуття малим?". І це дуже логічно, тому що шмотки ще півбіди (головне – матеріал), то взуття у нас проходить цілий кастинг", - підкреслив він.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Oleksandr Pedan (@pedanos)

Відео: Олександр Педан розповів про виховання дітей (instagram.com/pedanos)

До речі, український шоумен, телеведучий і видеоблогер Олександр Педан, який недавно зізнався, що оформив кредит, зараз перебуває на відпочинку в Єгипті. Схоже, що йому там все подобається.

Раніше ми писали, що у відомого українського телеведучого, шоумена і блогера Олександра Педана особисте свято - селебріті відзначає 15-ту річницю свого весілля. В честь цього артист опублікував у своєму Instagram сімейну фотографію і зазначив, що час разом з коханою дружиною промчало, як одна мить.

До цього Олександр Педан підкорив фанатів новим відеороликом, в якому він спародіював популярного російського видеоблогера Івана Рудского, більш відомого як Івангай.

Відео: РБК-Україна

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