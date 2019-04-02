ru
ua

"Сколько души в этом фото": Тина Кароль вновь очаровывает задумчивым снимком


Кароль позирует в платье из новой коллекции от украинского дизайнера

Тина Кароль уже превратила в хорошую "fashion-традицию" публикацию различных фото со своих модных фотосессий, в рамках которых примеряет стильные наряды как от украинских, так и зарубежных дизайнеров. На своей instagram-страничке Кароль показала фанатам новый снимок. Только на этот раз не чувственный или интригующий, как обычно, а задумчивый. Как сказали поклонники певицы, "очень глубокое фото".

Так, Кароль позирует в вычурном кресле, опершись подбородком об руку. И задумчиво смотри в сторону с очень серьезным выражением лица.

Также певица отметила, что позирует в платье от украинского бренда Darja Donezz из новой коллекции осень-зима 2019/20.

Укладка – классические аккуратные локоны, в мейкапе акцент на фирмовые красные губы Тины Кароль.

Задумчивая Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонники исполнительницы поспешили оставить свои отзывы:

  • "Тинулька, почему такая грустная? Скажи, кто виноват и мы разберемся"
  • "Я когда-нибудь умру от твоей красоты"
  • "Дайте воздуха"
  • "Воуу интересный кадр, минималистично но эстетично"
  • "Кто обидел? Будет наказан"
  • "Какая вы красивая, нежная"
  • "Невероятно красивая"
  • "Кто обидел нашу малышку?"
  • "Женщина-бриллиант"
  • "Сойду с ума от этой красоты"
  • "Наша муза и вдохновление"
  • "Королева, сидит на троне"

Отметим, что ранее Кароль уже публиковала фото в этом платье. Только тогда кадр по атмосфере и настроению был совсем другим.

Фото: instagram.com/tina_karol

Кстати, ранее в оригинальном пиджаке с рыбками от Darja Donezz на одном из светских мероприятий появилась также телеведущая Катя Осадчая.

Также напомним, до этого "пленительная кошечка" Тина Кароль покорила поклонников фото в кровати.

"Жизнь с ног на голову": Джамала поздравила сына с днем рождения и показала его лицо (фото) Мои 33: MONATIK сочинил сам себе стих и встретил день рождения в Варшаве (видео)
Читать все новости