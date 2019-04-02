"Сколько души в этом фото": Тина Кароль вновь очаровывает задумчивым снимком

Тина Кароль уже превратила в хорошую "fashion-традицию" публикацию различных фото со своих модных фотосессий, в рамках которых примеряет стильные наряды как от украинских, так и зарубежных дизайнеров. На своей instagram-страничке Кароль показала фанатам новый снимок. Только на этот раз не чувственный или интригующий, как обычно, а задумчивый. Как сказали поклонники певицы, "очень глубокое фото".

Так, Кароль позирует в вычурном кресле, опершись подбородком об руку. И задумчиво смотри в сторону с очень серьезным выражением лица.

Также певица отметила, что позирует в платье от украинского бренда Darja Donezz из новой коллекции осень-зима 2019/20.

Укладка – классические аккуратные локоны, в мейкапе акцент на фирмовые красные губы Тины Кароль.

Задумчивая Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонники исполнительницы поспешили оставить свои отзывы:

"Тинулька, почему такая грустная? Скажи, кто виноват и мы разберемся"

"Я когда-нибудь умру от твоей красоты"

"Дайте воздуха"

"Воуу интересный кадр, минималистично но эстетично"

"Кто обидел? Будет наказан"

"Какая вы красивая, нежная"

"Невероятно красивая"

"Кто обидел нашу малышку?"

"Женщина-бриллиант"

"Сойду с ума от этой красоты"

"Наша муза и вдохновление"

"Королева, сидит на троне"

Отметим, что ранее Кароль уже публиковала фото в этом платье. Только тогда кадр по атмосфере и настроению был совсем другим.

Фото: instagram.com/tina_karol

Кстати, ранее в оригинальном пиджаке с рыбками от Darja Donezz на одном из светских мероприятий появилась также телеведущая Катя Осадчая.

Также напомним, до этого "пленительная кошечка" Тина Кароль покорила поклонников фото в кровати.