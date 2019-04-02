"Скільки душі в цьому фото": Тіна Кароль знову зачаровує задумливим знімком

Кароль позує в сукні з нової колекції від українського дизайнера
Тіна Кароль вже перетворила на хорошу "fashion-традицію" публікацію різних фото зі своїх модних фотосесій, в рамках яких приміряє стильні вбрання як від українських, так і зарубіжних дизайнерів. На своїй instagram-сторінці Кароль показала фанатам новий знімок. Тільки цього разу не чуттєвий або інтригуючий, як зазвичай, а задумливий. Як сказали шанувальники співачки, "дуже глибоке фото".
Так, Кароль позує в кріслі, спершись підборіддям об руку. І задумливо дивись в сторону з дуже серйозним виразом обличчя.
Також співачка зазначила, що позує у сукні від українського бренду Darja Donezz з нової колекції осінь-зима 2019/20.
Укладка – класичні акуратні локони, у макіяжі акцент на фірмові червоні губи Тіни Кароль.
Задумлива Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Шанувальники виконавиці поспішили залишити свої відгуки:
Відзначимо, що раніше Кароль вже публікувала фото в цьому платті Тільки тоді кадр по атмосфері і настрою був зовсім іншим.
Фото: instagram.com/tina_karol
До речі, раніше в оригінальному піджаку з рибками від Darja Donezz на одному зі світських заходів з'явилася також телеведуча Катя Осадча.
Також нагадаємо, до цього "чарівна кішечка" Тіна Кароль підкорила шанувальників фото в ліжку.