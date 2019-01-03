"Сказочные детки": Максим Галкин умилил забавным зимним видео с сыном и дочкой

Фото: Лиза и Гарри Галкины (instagram.com/alla_orfey)

Шоумен ввязался с малышами в шутливый диалог, вызвав гнев у маленькой Лизы

Супруг легенды эстрады Аллы Пугачевой, Максим Галкин показал поклонникам, как веселятся на улице их дети - пятилетние Лиза и Гарри. Видео зимних забав двойняшек он поделился в Instagram.

Малыши забавно спорят, играя на детской площадке. Дети спускаются со снежной горки, но потом Гарри внезапно находит игрушечные деньги и, по подсказке звездного папы, тут же хватает их. Лиза, приревновав Галкина к брату, также просит помочь ей и забавно злится.

В итоге папа малышей не может сдержать смеха, наблюдая за ними. Затем Лиза улыбается и кокетничает на камеру, забыв о всех ссорах и спідіймаєпорах.

"Снежные баталии", - лаконично подписал ролик Максим, намекнув на комичность ситуации.

Поклонники Галкина остались в восторге от увиденной картины. Они расхвалили детей Примадонны и шоумена.

"Сказочные детки", "Красотуля, обожаю ее", "Классные детки! До чего же умненькие!", "Какие они славные", "Лиза - сама прелесть! Я смеялась от души над этой непосредственностью! Такие они забавные и открытые, наши дети!", "Детки красивые, образованные, умные. Все в родителей пошли", - не скупились на похвалу комментаторы.

Скриншот комментариев (instagram.com/maxgalkinru)

Напомним, что Алла Пугачева растрогала сеть эмоциональным поздравление с Новым годом. Она пожелала, чтобы в мире не было войны, вранья, а также посоветовала избавиться от гордыни и нездоровых амбиций.

Также легендарная Алла Пугачева восхитила поклонников появлением на публике в прозрачном кокетливом наряде.

К слову, Максим Галкин поделился подробностями брака с Аллой Пугачевой. Он заверил, что, невзирая на разницу в возрасте, ему очень хорошо и комфортно рядом с Примадонной.