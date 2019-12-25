Как в сказке: Ани Лорак очаровала атмосферным праздничным фото с дочкой

Популярная украинская певица, которая недавно сводила свою дочь в цирк, показала праздничное фото с 8-летней Софией. Новый снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

На фотографии Ани Лорак сидит на подоконнике в красной клетчатой пижаме и ей на ногу легла ее дочь, на которой также надета пижама и теплые праздничные красные носки.

Кроме того, на переднем плане стоит нарядная елка с включенными гирляндами, а возле нее коробки с подарками.

Ани Лорак с дочерью Софией (фото: instagram.com/anilorak)

"С наступающим Новым годом!", подписала снимок певица.

Пользователи сети также прокомментировали фотографию артистки.

Наши любимые красотки. Как же волшебно. Обожаю новогоднюю атмосферу. Спасибо, родная! И вас с наступающим Новым годом! Пусть эта зима исполнит все ваши заветные мечты и желания! Будьте всегда счастливы, дорогие наши девочки. Мы вас любим!

Какие же вы красивые;

Счастливого Рождества и Нового года!

Ани радость моя, рад видеть Вас всегда!

Сказочно красиво;

Любимые малышки и вас с наступающим;

Господи, какие миленькие;

Вы чудесные!! И вас с наступающим Новым годом! Пусть счастье всегда будет рядом;

С наступающим!!! Пусть этот год будет успешным и процветающим!

Скриншоты с Instagram

Напомним, что Ани Лорак восхитила своих поклонников новым имиджем и цветущим внешним видом. Фанаты певицы подчеркнули, что она выглядит счастливой и помолодевшей.