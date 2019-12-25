Як у казці: Ані Лорак зачарувала атмосферних святковим фото з донькою

Співачка показала новорічне фото разом зі своєю донькою
Популярна українська співачка, яка нещодавно зводила свою дочку в цирк, показала святкове фото з 8-річною Софією. Новий знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
На фотографії Ані Лорак сидить на підвіконні в червоній картатій піжамі і їй на ногу лягла її дочка, на якій також надіта піжама і теплі святкові червоні шкарпетки.
Крім того, на передньому плані стоїть ошатна ялинка з включеними гірляндами, а біля неї коробки з подарунками.
Ані Лорак з дочкою Софією (фото: instagram.com/anilorak)
"З наступаючим Новим роком!", підписала знімок співачка.
Користувачі мережі також прокоментували фотографію артистки.
Скріншоти з Instagram
Нагадаємо, що Ані Лорак вразила своїх шанувальників новим іміджем і квітучим зовнішнім виглядом. Фанати співачки підкреслили, що вона виглядає щасливою і молодшою.