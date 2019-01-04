З басейну в замет: Віка з "НеАнгелів" здивувала екстремальним відпочинком

Співачка продемонструвала розкішну фігуру в крихітному купальнику
Популярна українська виконавиця з дуету "НеАнгели" Вікторія Смеюха зимові канікули вирішила провести в сусідній державі, про це вона написала у своєму акаунті в Instagram. Польський курорт так сподобався співачці, що вона поділилася зі своїми підписниками фото і відео з басейну під відкритим небом, з якого співачка сміливо вистрибувала в замет і назад.
"Як же класно поєднується гарячий басейн з морозним повітрям! Я як Сівка бурка - віща каурка... Пам'ятаєте цю казку? Стрибала то туди, то сюди", - поділилася враженнями від процедур на свіжому повітрі Вікторія.
Відео: Екстремальний відпочинок на морозі (instagram.com/vikanablack)
Контрастне поєднання температур дійсно корисно для імунітету, ось і Вікторія відчула чудотворний ефект від процедур практично миттєво.
Фото: Вікторія Смеюха здивувала шанувальників ідеальною фігурою (instagram.com/vikanablack)
"Я і так виглядаю молодше своїх років, а тепер взагалі, як школярка буду! У Польщі — благодать!!!", - написала вона під фото.
Підписники зірки підтвердили її слова позитивними коментарями.
Скріншот: Коментарі до посту Вікторії Смеюхі (instagram.com/vikanablack)
"Шикарна";
"Клаааасс)) теж так хочу";
"А де саме в Польщі таке диво?";
"Шикарна фігура";
"Клас";
"Мммм....восьмикласниця";
"Молодець";
"Клас) респект) дуже круто і здорово) за душу бере)";
"Супер школярка, залишайся завжди такою";
"Тепло ль, тобі Дівиця?! Тепло, ль тобі прекрасна?!";
"Вікторія, Ви герой";
"Шикарна фігура!";
"Супер Мега весела КРАСУНЯ", - написали фанати під фото співачки.
Нагадаємо, що нещодавно Слава Камінська з дуету "НеАнгели" похвалилася своїм спортивним чоловіком — пластичним хірургом Едгаром Камінським, який стійко займається фізичними вправами на відкритому повітрі.
Крім того, Слава Камінська з дуету "Неангели" покрасувалася в прозорій сукні, "засвітивши" білизну.
Раніше, учасниця дуету зворушила шанувальників подробицями свого знайомства з майбутнім чоловіком.
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