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З басейну в замет: Віка з "НеАнгелів" здивувала екстремальним відпочинком

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.01.2019 - 19:30
З басейну в замет: Віка з "НеАнгелів" здивувала екстремальним відпочинком
Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Співачка продемонструвала розкішну фігуру в крихітному купальнику

Популярна українська виконавиця з дуету "НеАнгели" Вікторія Смеюха зимові канікули вирішила провести в сусідній державі, про це вона написала у своєму акаунті в Instagram. Польський курорт так сподобався співачці, що вона поділилася зі своїми підписниками фото і відео з басейну під відкритим небом, з якого співачка сміливо вистрибувала в замет і назад.

"Як же класно поєднується гарячий басейн з морозним повітрям! Я як Сівка бурка - віща каурка... Пам'ятаєте цю казку? Стрибала то туди, то сюди", - поділилася враженнями від процедур на свіжому повітрі Вікторія.

Відео: Екстремальний відпочинок на морозі (instagram.com/vikanablack)

Контрастне поєднання температур дійсно корисно для імунітету, ось і Вікторія відчула чудотворний ефект від процедур практично миттєво.

З басейну в замет: Віка з &quot;НеАнгелів&quot; здивувала екстремальним відпочинком

Фото: Вікторія Смеюха здивувала шанувальників ідеальною фігурою (instagram.com/vikanablack)

"Я і так виглядаю молодше своїх років, а тепер взагалі, як школярка буду! У Польщі — благодать!!!", - написала вона під фото.

З басейну в замет: Віка з &quot;НеАнгелів&quot; здивувала екстремальним відпочинком

Підписники зірки підтвердили її слова позитивними коментарями.

З басейну в замет: Віка з &quot;НеАнгелів&quot; здивувала екстремальним відпочинком

З басейну в замет: Віка з &quot;НеАнгелів&quot; здивувала екстремальним відпочинком

Скріншот: Коментарі до посту Вікторії Смеюхі (instagram.com/vikanablack)

"Шикарна";

"Клаааасс)) теж так хочу";

"А де саме в Польщі таке диво?";

"Шикарна фігура";

"Клас";

"Мммм....восьмикласниця";

"Молодець";

"Клас) респект) дуже круто і здорово) за душу бере)";

"Супер школярка, залишайся завжди такою";

"Тепло ль, тобі Дівиця?! Тепло, ль тобі прекрасна?!";

"Вікторія, Ви герой";

"Шикарна фігура!";

"Супер Мега весела КРАСУНЯ", - написали фанати під фото співачки.

Нагадаємо, що нещодавно Слава Камінська з дуету "НеАнгели" похвалилася своїм спортивним чоловіком — пластичним хірургом Едгаром Камінським, який стійко займається фізичними вправами на відкритому повітрі.

Крім того, Слава Камінська з дуету "Неангели" покрасувалася в прозорій сукні, "засвітивши" білизну.

Раніше, учасниця дуету зворушила шанувальників подробицями свого знайомства з майбутнім чоловіком.

Нові імена в українській музиці (відео: РБК-Україна)

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Новини України певецотдыхНеАнгелы
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