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Символ красоты нашего народа: Настя Каменских похвасталась роскошной вышиванкой

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Певица призналась, что в восторге от украинской культуры и национальной одежды

Настя Каменских и на карантине старалась всегда выглядеть красиво и стильно, даже сидя дома. Певица регулярно восхищала поклонников эффектными образами, показывала свои домашние наряды и делилась полезными советами по питанию, спорту и саморазвитию. В День вышиванки 21 мая она, как и множество других украинских селебрити, продемонстрировала свой образ с национальным колоритом и рассказала, что для нее значит вышиванка.

Каменских позировала в роскошном платье-вышиванке изумрудно-зеленого цвета с объемными рукавами и черными узорами. Свой праздничный аутфит Настя дополнила красивой укладкой и насыщенным макияжем с помадой темно-лилового оттенка, а тонкую талию подчеркнула поясом. Звезда грациозно подняла руки над головой и пронзительно смотрит в объектив.

По словам артистки, вышиванка - это душа каждого украинца.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

"Я завжди захоплювалась українською культурою, а особливо вишиванкою. Її люблять і одягають в усьому світі. А ми, українці, носимо вишиванку з особливою любов’ю та гордістю. Для кожного з нас це не просто одяг, - це символ сили і краси нашого народу. Це наша душа. Зі святом, друзі!" - поделилась Каменских.

Фолловеры пришли в восторг и принялись осыпать Настю восхищенными комментариями.

  • Красавица, справжня українка
  • Какая красивая
  • Гарнюня
  • Вы красавица
  • Самая красивая
  • Дуже ніжна та гарна
  • Тобі дуже личить цей колір
  • Яка красива тьотя
  • И вы наша душа
  • Надо любить свою культуру и свою родину вы молодец Настя, какой бы нации мы не были где бы не жили
  • Дуже гарно виглядаєте!
  • Настя Вам дуже пасує вишиванка!!! Справжня україночка. Всіх зі святом!!!
  • Це просто супер,яке класне плаття з такою вишивкою і в такому рідкісному кольорі .Настя-ви еталон української краси,стилю і мудрості в такому молодому віці
  • Гарна вишиванка, собі таку хочу. Настю, Ви надзвичайно красива!
  • Така гарна

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Скриншот комментариев

Ранее Настя Каменских призналась, куда отправится после карантина.

Автор: Марина Настевич