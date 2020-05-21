Символ красоты нашего народа: Настя Каменских похвасталась роскошной вышиванкой

Настя Каменских и на карантине старалась всегда выглядеть красиво и стильно, даже сидя дома. Певица регулярно восхищала поклонников эффектными образами, показывала свои домашние наряды и делилась полезными советами по питанию, спорту и саморазвитию. В День вышиванки 21 мая она, как и множество других украинских селебрити, продемонстрировала свой образ с национальным колоритом и рассказала, что для нее значит вышиванка.

Каменских позировала в роскошном платье-вышиванке изумрудно-зеленого цвета с объемными рукавами и черными узорами. Свой праздничный аутфит Настя дополнила красивой укладкой и насыщенным макияжем с помадой темно-лилового оттенка, а тонкую талию подчеркнула поясом. Звезда грациозно подняла руки над головой и пронзительно смотрит в объектив.

По словам артистки, вышиванка - это душа каждого украинца.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

"Я завжди захоплювалась українською культурою, а особливо вишиванкою. Її люблять і одягають в усьому світі. А ми, українці, носимо вишиванку з особливою любов’ю та гордістю. Для кожного з нас це не просто одяг, - це символ сили і краси нашого народу. Це наша душа. Зі святом, друзі!" - поделилась Каменских.

Фолловеры пришли в восторг и принялись осыпать Настю восхищенными комментариями.

Красавица, справжня українка

Какая красивая

Гарнюня

Вы красавица

Самая красивая

Дуже ніжна та гарна

Тобі дуже личить цей колір

Яка красива тьотя

И вы наша душа

Надо любить свою культуру и свою родину вы молодец Настя, какой бы нации мы не были где бы не жили

Дуже гарно виглядаєте!

Настя Вам дуже пасує вишиванка!!! Справжня україночка. Всіх зі святом!!!

Це просто супер,яке класне плаття з такою вишивкою і в такому рідкісному кольорі .Настя-ви еталон української краси,стилю і мудрості в такому молодому віці

Гарна вишиванка, собі таку хочу. Настю, Ви надзвичайно красива!

Така гарна

Скриншот комментариев

Ранее Настя Каменских призналась, куда отправится после карантина.