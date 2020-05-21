Символ красоты нашего народа: Настя Каменских похвасталась роскошной вышиванкой

Певица призналась, что в восторге от украинской культуры и национальной одежды
Настя Каменских и на карантине старалась всегда выглядеть красиво и стильно, даже сидя дома. Певица регулярно восхищала поклонников эффектными образами, показывала свои домашние наряды и делилась полезными советами по питанию, спорту и саморазвитию. В День вышиванки 21 мая она, как и множество других украинских селебрити, продемонстрировала свой образ с национальным колоритом и рассказала, что для нее значит вышиванка.
Каменских позировала в роскошном платье-вышиванке изумрудно-зеленого цвета с объемными рукавами и черными узорами. Свой праздничный аутфит Настя дополнила красивой укладкой и насыщенным макияжем с помадой темно-лилового оттенка, а тонкую талию подчеркнула поясом. Звезда грациозно подняла руки над головой и пронзительно смотрит в объектив.
По словам артистки, вышиванка - это душа каждого украинца.
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
"Я завжди захоплювалась українською культурою, а особливо вишиванкою. Її люблять і одягають в усьому світі. А ми, українці, носимо вишиванку з особливою любов’ю та гордістю. Для кожного з нас це не просто одяг, - це символ сили і краси нашого народу. Це наша душа. Зі святом, друзі!" - поделилась Каменских.
Фолловеры пришли в восторг и принялись осыпать Настю восхищенными комментариями.
Скриншот комментариев
Ранее Настя Каменских призналась, куда отправится после карантина.
Автор: Марина Настевич