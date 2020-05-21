Символ краси нашого народу: Настя Каменських похвалилася розкішною вишиванкою

Настя Каменських і на карантині намагалася завжди виглядати красиво і стильно, навіть сидячи вдома. Співачка регулярно захоплювала шанувальників ефектними образами, показувала свої домашні вбрання і ділилася корисними порадами по харчуванню, спорту та саморозвитку. У День вишиванки 21 травня вона, як і безліч інших українських селебрітіз, продемонструвала свій образ з національним колоритом і розповіла, що для неї означає вишиванка.

Каменських позувала в розкішному платті-вишиванці смарагдово-зеленого кольору з об'ємними рукавами і чорними візерунками. Свій святковий аутфит Настя доповнила красивим укладанням і насиченим макіяжем з помадою темно-лілового відтінку, а тонку талію підкреслила поясом. Зірка граціозно підняла руки над головою і пронизливо дивиться в об'єктив.

За словами артистки, вишиванка - це душа кожного українця.

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

"Я завжди захоплювалась українською культурою, а особливо вишиванкою. Її люблять і одягають в усьому світі. А ми, українці, носимо вишиванку з особливою любов’ю та гордістю. Для кожного з нас це не просто одяг, - це символ сили і краси нашого народу. Це наша душа. Зі святом, друзі!" - поділилася Каменських.

Фолловери прийшли в захват і почали обсипати Настю захопленими коментарями.

Красуня, справжня українка

Яка гарна

Гарнюня

Ви красуня

найкрасивіша

Дуже ніжна та гарна

Тобі дуже личить цей колір

Яка гарна тьотя

І ви наша душа

Треба любити свою культуру і свою батьківщину, ви молодець Настя, якої б нації ми не були, де б не жили

Дуже гарно виглядаєте!

Настя Вам дуже пасує вишиванка!!! Справжня україночка Всіх зі святом!!!

Це просто супер,яке класне плаття з такою вишивкою і в такому рідкісному кольорі .Настя-ві еталон української краси,стилю і мудрості у такому молодому віці

Гарна вишиванка, собі таку хочу. Настю, Ві надзвичайно красива!

Така гарна

Скріншот коментарів

Раніше Настя Каменських зізналася, куди відправиться після карантину.