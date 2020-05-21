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Символ краси нашого народу: Настя Каменських похвалилася розкішною вишиванкою

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Співачка зізналася, що в захваті від української культури і національної одягу

Настя Каменських і на карантині намагалася завжди виглядати красиво і стильно, навіть сидячи вдома. Співачка регулярно захоплювала шанувальників ефектними образами, показувала свої домашні вбрання і ділилася корисними порадами по харчуванню, спорту та саморозвитку. У День вишиванки 21 травня вона, як і безліч інших українських селебрітіз, продемонструвала свій образ з національним колоритом і розповіла, що для неї означає вишиванка.

Каменських позувала в розкішному платті-вишиванці смарагдово-зеленого кольору з об'ємними рукавами і чорними візерунками. Свій святковий аутфит Настя доповнила красивим укладанням і насиченим макіяжем з помадою темно-лілового відтінку, а тонку талію підкреслила поясом. Зірка граціозно підняла руки над головою і пронизливо дивиться в об'єктив.

За словами артистки, вишиванка - це душа кожного українця.

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

"Я завжди захоплювалась українською культурою, а особливо вишиванкою. Її люблять і одягають в усьому світі. А ми, українці, носимо вишиванку з особливою любов’ю та гордістю. Для кожного з нас це не просто одяг, - це символ сили і краси нашого народу. Це наша душа. Зі святом, друзі!" - поділилася Каменських.

Фолловери прийшли в захват і почали обсипати Настю захопленими коментарями.

  • Красуня, справжня українка
  • Яка гарна
  • Гарнюня
  • Ви красуня
  • найкрасивіша
  • Дуже ніжна та гарна
  • Тобі дуже личить цей колір
  • Яка гарна тьотя
  • І ви наша душа
  • Треба любити свою культуру і свою батьківщину, ви молодець Настя, якої б нації ми не були, де б не жили
  • Дуже гарно виглядаєте!
  • Настя Вам дуже пасує вишиванка!!! Справжня україночка Всіх зі святом!!!
  • Це просто супер,яке класне плаття з такою вишивкою і в такому рідкісному кольорі .Настя-ві еталон української краси,стилю і мудрості у такому молодому віці
  • Гарна вишиванка, собі таку хочу. Настю, Ві надзвичайно красива!
  • Така гарна

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Скріншот коментарів

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Автор: Марина Настевіч