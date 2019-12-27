Сильно соскучился: Влад Топалов покорил милым домашним фото с Региной Тодоренко

Пока ведущая с сыном отдыхает на Бали, ее муж скучает по ним в Москве
Регина Тодоренко сбежала от зимы в теплые края - телеведущая наслаждается райским отдыхом в Азии, на экзотическом острове Бали. Артистка уехала к океану вместе с маленьким сыном Майклом и регулярно делится в сети красочными снимками с курорта. К слову, звезда давно вернула себе хорошую форму и восхищает стройной фигурой в эффектных купальниках. Ее супруг Влад Топалов был вынужден остаться дома в Москве и уже успел сильно заскучать по своей семье.
В этом певец признался на своей странице в Instagram, а заодно поделился невероятно милым домашним фото с любимой женой. На снимке звездная пара запечатлена на кухне в домашних футболках.
Регина явно занималась готовкой еды, а Влад подошел сзади и обнял ее за бедра, при этом оба они заливисто смеются.
"Чёт уже прям сильно соскучился ..." - отметил артист.
Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)
Подписчики не смогли пройти мимо трогательного кадра и оставили много умиленных комментариев.
Скриншот комментариев (instagram.com/vladtopalovofficial)
Напомним, Регина Тодоренко раскрыла, как совместить активную жизнь и материнство и показала очаровательное фото с сыном с отдыха на Бали.