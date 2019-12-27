Сильно скучив: Влад Топалов підкорив милим домашнім фото з Регіною Тодоренко

Поки ведуча з сином відпочиває на Балі, її чоловік сумує за ними у Москві
Регіна Тодоренко втекла від зими в теплі краї - телеведуча насолоджується райським відпочинком в Азії, на екзотичному острові Балі. Артистка поїхала до океану разом з маленьким сином Майклом і регулярно ділиться в мережі барвистими знімками з курорту. До речі, зірка давно повернула собі хорошу форму і захоплює стрункою фігурою в ефектних купальниках. Її чоловік Влад Топалов був змушений залишитися вдома в Москві і вже встиг сильно занудьгувати по своїй сім'ї.
У цьому співак зізнався на своїй сторінці в Instagram, а заодно поділився неймовірно милим домашнім фото з коханою дружиною. На знімку зіркова пара зображена на кухні в домашніх футболках.
Регіна явно займалася приготуванням їжі, а Влад підійшов ззаду і обняв її за стегна, при цьому обидва вони заливисто сміються.
"Чот вже прям сильно скучив ..." - зазначив артист.
Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)
Підписники не змогли пройти повз зворушливого кадру і залишили багато зворушених коментарів.
Скріншот коментарів (instagram.com/vladtopalovofficial)
Нагадаємо, Регіна Тодоренко розкрила, як поєднати активне життя і материнство і показала чарівне фото з сином з відпочинку на Балі.