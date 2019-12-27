Сильно скучив: Влад Топалов підкорив милим домашнім фото з Регіною Тодоренко

Регіна Тодоренко втекла від зими в теплі краї - телеведуча насолоджується райським відпочинком в Азії, на екзотичному острові Балі. Артистка поїхала до океану разом з маленьким сином Майклом і регулярно ділиться в мережі барвистими знімками з курорту. До речі, зірка давно повернула собі хорошу форму і захоплює стрункою фігурою в ефектних купальниках. Її чоловік Влад Топалов був змушений залишитися вдома в Москві і вже встиг сильно занудьгувати по своїй сім'ї.

У цьому співак зізнався на своїй сторінці в Instagram, а заодно поділився неймовірно милим домашнім фото з коханою дружиною. На знімку зіркова пара зображена на кухні в домашніх футболках.

Регіна явно займалася приготуванням їжі, а Влад підійшов ззаду і обняв її за стегна, при цьому обидва вони заливисто сміються.

"Чот вже прям сильно скучив ..." - зазначив артист.

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Підписники не змогли пройти повз зворушливого кадру і залишили багато зворушених коментарів.

такі Кльові!

Яка Прэлееесть!!! ви кращі і єдині в шоу-бізнесі пара, на яку я підписалася!!! Тому що ви прям такі справжні і щирі!!!

Яка гарна пара. З Наступаючим Новим Роком

Класні!!!

Сильно!!!!!!!

не Можна ж бути настільки гарними

Регіна тебе вб'є за цю фотку напевно

Ви весела сім'я

Ви сама класна пара

Оооо краса. Ось вона справжня гаряча любов

Ой хуліган

Це дуже добре коли чоловік сумує за дружиною

Класснючие, від таких таких фоток усмішка не сходить з лиця

Скріншот коментарів (instagram.com/vladtopalovofficial)

Нагадаємо, Регіна Тодоренко розкрила, як поєднати активне життя і материнство і показала чарівне фото з сином з відпочинку на Балі.