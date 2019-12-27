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Сильно скучив: Влад Топалов підкорив милим домашнім фото з Регіною Тодоренко

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Поки ведуча з сином відпочиває на Балі, її чоловік сумує за ними у Москві

Регіна Тодоренко втекла від зими в теплі краї - телеведуча насолоджується райським відпочинком в Азії, на екзотичному острові Балі. Артистка поїхала до океану разом з маленьким сином Майклом і регулярно ділиться в мережі барвистими знімками з курорту. До речі, зірка давно повернула собі хорошу форму і захоплює стрункою фігурою в ефектних купальниках. Її чоловік Влад Топалов був змушений залишитися вдома в Москві і вже встиг сильно занудьгувати по своїй сім'ї.

У цьому співак зізнався на своїй сторінці в Instagram, а заодно поділився неймовірно милим домашнім фото з коханою дружиною. На знімку зіркова пара зображена на кухні в домашніх футболках.

Регіна явно займалася приготуванням їжі, а Влад підійшов ззаду і обняв її за стегна, при цьому обидва вони заливисто сміються.

"Чот вже прям сильно скучив ..." - зазначив артист.

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Підписники не змогли пройти повз зворушливого кадру і залишили багато зворушених коментарів.

  • такі Кльові!
  • Яка Прэлееесть!!! ви кращі і єдині в шоу-бізнесі пара, на яку я підписалася!!! Тому що ви прям такі справжні і щирі!!!
  • Яка гарна пара. З Наступаючим Новим Роком
  • Класні!!!
  • Сильно!!!!!!!
  • не Можна ж бути настільки гарними
  • Регіна тебе вб'є за цю фотку напевно
  • Ви весела сім'я
  • Ви сама класна пара
  • Оооо краса. Ось вона справжня гаряча любов
  • Ой хуліган
  • Це дуже добре коли чоловік сумує за дружиною
  • Класснючие, від таких таких фоток усмішка не сходить з лиця

Скріншот коментарів (instagram.com/vladtopalovofficial)

Нагадаємо, Регіна Тодоренко розкрила, як поєднати активне життя і материнство і показала чарівне фото з сином з відпочинку на Балі.

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