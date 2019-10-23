Был шок: Ризатдинова сделала откровенное признание об экс-участнике Танцев со звездами (видео)

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Ризатдинова также рассказала, за сколько похудела на проекте

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров также стали звездными гостями прошедшей на днях громкой презентации нового проекта Леси Никитюк, где она является ведущей, — программа о путешествиях по Украине “LeМаршрутка” на “Новом канале” (стартует с 4 ноября). Украинская ведущая даже назвала 5 реформ, которые реализует на посту "Министра туризма Украины"! На встрече с журналистами Ризатдинова и Прохоров рассказали не только о любимых украинских городах. В эксклюзивном комментарии для LITE/ РБК-Украина одни из фаворитов шоу Танцы со звездами 2019 рассказали, кого считают главными конкурентами на проекте. И уход каких участников удивил Анну и Сашу больше всего.

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров назвали главных конкурентов на шоу Танцы со звездами 2019

Анна Ризатдинова: Это было настоящее, классное соперничество

Напомним, что по итогам последнего эфира шоу Танцы со звездами 2019 (20 октября) паркет покинула телеведущая Людмила Барбир, а также ее партнер Дмитрий Жук. Выяснилось, что именно уход этой пары наиболее сильно шокировал Ризатдинову.

“Мне очень жаль Люду Барбир. Несмотря на то, что мы были конкурентками (ни для кого это не секрет), у нас было классное настоящее соперничество! Мы подталкивали друг друга, и это были настоящие соревнования - кто кого. Только в конкуренции идет рост пары. Поэтому мне очень обидно. И я, честно говоря, не сдерживала своих эмоций. Я действительно заплакала. Потому что это был шок, неожиданно. Я Люду видела в финале, и они достойны были быть там. Плюс мы очень подружились. Мы уже как одна большая семья. И когда кто-то “вылетает”, это стресс”, - рассказывает Анна Ризатдинова.

Александр Прохоров также разделяет мнение своей партнерши. Кроме того, Александру жаль, что проект покинул певец Дзидзьо.

“Для меня было легко общение с Дзидзьо, который покинул проект. Сейчас люди, которых я вижу в финале, — это, естественно, моя партнерша. Дальше я хотел бы видеть Вову Остапчука. И конечно, за Люду тоже обидно. Это человек, который трудился не меньше других, даже больше некоторых пар. И очень жаль, что люди, которые хотят и могут показывать хороший результат, так рано покидают шоу”, - объясняет Прохоров.

О главных конкурентах

Также Анна и Александр высказались на тему того, кого теперь считают самыми опасными конкурентами.

“Очень сильные Ксения Мишина и Женя Кот. Также у меня симпатия к паре Дикусар-Булитко, потому что каждый раз они неординарны, не банальны, меняются. И это вызывает симпатию. Вова Остапчук - сильный соперник, потому что за ним люди. А как показывают результаты предыдущих программ, побеждает именно тот, кто завоюет сердца телезрителей. Поэтому становится все страшнее. Очень многое мы уже показали. Приходится удивлять каждый раз еще больше - зритель привыкает к хорошему. Я понимаю, что мы не можем понизить планку. Нам каждый раз надо делать “вау”. И это сложно. Но мы будем это делать!” - говорит Ризатдинова.

Анна Ризатдинова и Александр Прохоров (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Ризатдинова: Похудела на 3 кг

Как выяснилось, за время проекта украинская гимнастка похудела всего на 3 кг. Основные изменения она ощущает внутри - на эмоциональном уровне.

“Я похудела я на три килограмма. Но я начинала в принципе подготовленной - не с самого большой веса. Сейчас я испытываю больше изменений по каким-то внутренним ощущениям: силы покидают - это правда. Даже меня как спортсменку! Потому что график довольно сильный, плюс психологическое напряжение. Каждый эфир - стресс. Особенно когда ты просто безумно боишься попасть в номинацию. Нервы на пределе и даже мне сложно скрыть мандраж. Поэтому голосуйте за нас!” - призывает Анна.

Ризатдинова и Прохоров о любимых городах и проблемах туристической Украины

Украинская гимнастка и танцор объездили с выступлениями и соревнованиями буквально всю Украину. Поэтому они как никто лучше знают, какие проблемы предстоит решить на пути развития туризма в Украине.

“Это однозначно дороги в первую очередь. Это поезда. Даже плацкарт может быть более комфортабельными. За границей такого не встретишь. Там сделано все для людей и существуют удобства. Даже если это не первый класс. У нас такого нет. Вспоминаю, как мы ездили на Чемпионаты Украины сборной командой, это были плацкарты, в ужаснейшем состоянии вагоны”, - вспоминает Аня.

“Стоит учесть, что многие интересные архитектурные памятники нашей страны в очень плохом состоянии, на них не выделяются деньги. А ведь это могли развивать, поддерживать и привлекать туристов. Очень обидно, что все просто разрушается”, - говорит Прохоров.

А вот своим любимым городом Аня назвала Киев. Хотя спортсменка родилась в Симферополе.

“Я объездила всю Украину с соревнованиями. С 10 лет езжу по всем городам Украины… Побывала уже везде, обожаю свою страну. Но самый главный город для меня - все равно Киев!”

Прохоров же выделяет родной город Жмеринка: “Для меня любимый город и самый колоритный, в который приятно каждый раз приезжать,- это Львов. Но также я люблю свой родной город - Жмеринка. Главной достопримечательностью города является вокзал, который входит в пятерку самых красивых вокзалов мира! Приезжайте, смотрите!”