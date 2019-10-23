Був шок: Різатдінова зробила відверте зізнання про екс-учасника Танців з зірками (відео)

Анна Різатдінова та Олександр Прохоров (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Різатдінова також розповіла, за скільки схудла на проекті

Анна Різатдінова та Олександр Прохоров також стали зірковими гостями гучної презентації нового проекту Лесі Нікітюк, де вона є ведучою, — програма про подорожі Україною "LeМаршрутка" на "Новому каналі" (стартує з 4 листопада). Українська ведуча навіть назвала 5 реформ, які реалізує на посаді "Міністра туризму України"! На зустрічі з журналістами Різатдінова і Прохоров розповіли не тільки про улюблені українські міста. В ексклюзивному коментарі для LITE/ РБК-Україна одні з фаворитів шоу Танці з зірками 2019 розповіли, кого вважають головними конкурентами на проекті. І вибуття яких учасників здивувало Анну і Сашу найбільше.

Анна Різатдінова та Олександр Прохоров назвали головних конкурентів на шоу Танці з зірками 2019

Анна Різатдінова: Це було справжнє, класне суперництво

Нагадаємо, що за підсумками останнього ефіру шоу Танці з зірками 2019 (20 жовтня) паркет покинула телеведуча Людмила Барбір, а також її партнер Дмитро Жук. З'ясувалося, що саме відхід цієї пари найбільш сильно шокував Різатдінову.

“Мені дуже шкода Люду Барбір. Незважаючи на те, що ми були конкурентками (ні для кого це не секрет), у нас було класне справжнє суперництво! Ми штовхали одне одного, і це були справжні змагання - хто кого. Тільки в конкуренції йде зростання пари. Тому мені дуже прикро. І я, чесно кажучи, не стримувала своїх емоцій. Я дійсно заплакала. Тому що це був шок, несподівано. Я Люду бачила в фіналі, і вони гідні бути там. Плюс ми дуже подружилися. Ми вже як одна велика сім'я. І коли хтось "вилітає", це стрес", - розповідає Анна Різатдінова.

Олександр Прохоров також поділяє думку своєї партнерки. Крім того, Олександру шкода, що проект покинув співак Дзідзьо.

“Для мене було легко спілкування з Дзідзьо, який покинув проект. Зараз люди, яких я бачу в фіналі, — це, звісно, моя партнерка. Далі я хотів би бачити Вову Остапчука. І звичайно, за Люду теж прикро. Це людина, яка працювала не менше інших, навіть більше деяких пар. І дуже шкода, що люди, які хочуть і можуть показувати хороший результат, так рано покидають шоу", - пояснює Прохоров.

Про головних конкурентів

Також Анна та Олександр висловилися на тему того, кого тепер вважають найбільш небезпечними конкурентами.

“Дуже сильні Мішина Ксенія і Женя Кот. Також у мене симпатія до пари Дікусар-Булітко, тому що кожен раз вони неординарні, не банальні, змінюються. І це викликає симпатію. Вова Остапчук - сильний суперник, тому що за ним люди. А як показують результати попередніх програм, перемагає саме той, хто завоює серця телеглядачів. Тому стає все страшніше. Дуже багато ми вже показали. Доводиться щоразу дивувати ще більше - глядач звикає до хорошого. Я розумію, що ми не можемо знизити планку. Нам кожен раз треба робити "вау". І це складно. Але ми будемо це робити!" - каже Різатдінова.

Ганна Різатдінова та Олександр Прохоров (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Різатдінова: Схудла на 3 кг

Як з'ясувалося, за час проекту українська гімнастка схудла всього на 3 кг. Основні зміни вона відчуває всередині - на емоційному рівні.

“Я схудла на три кілограми. Але я починала в принципі підготовленою - не з самої великої ваги. Зараз я відчуваю більше змін за якимось внутрішнім відчуттям: сили покидають, це правда. Навіть мене як спортсменку! Тому що графік досить сильний, плюс психологічне напруження. Кожен ефір - стрес. Особливо коли ти просто страшенно боїшся потрапити в номінацію. Нерви на межі і навіть мені складно приховати мандраж. Тому голосуйте за нас!" - закликає Анна.

Різатдінова і Прохоров про улюблені міста та проблеми туристичної України

Українська гімнастка і танцюрист об'їздили з виступами та змаганнями буквально всю Україну. Тому вони як ніхто краще знають, які проблеми треба вирішити на шляху розвитку туризму в Україні.

“Це однозначно дороги в першу чергу. Це поїзди. Навіть плацкарт може бути більш комфортабельними. За кордоном такого не зустрінеш. Там зроблено все для людей і існують зручності. Навіть якщо це не перший клас. У нас такого немає. Згадую, як ми їздили на Чемпіонати України збірною командою, це були плацкарти, у жахливому стані вагони", - згадує Аня.

“Варто врахувати, що багато цікавих архітектурних пам'яток нашої країни в дуже поганому стані, на них не виділяються гроші. А це могли розвивати, підтримувати і залучати туристів. Дуже прикро, що все просто руйнується", - говорить Прохоров.

А ось своїм улюбленим містом Аня назвала Київ. Хоча спортсменка народилася в Сімферополі.

“Я об'їздила всю Україну з змаганнями. З 10 років їжджу по всіх містах України... Побувала вже скрізь, обожнюю свою країну. Але найголовніше місто для мене - все одно Київ!"

Прохоров же виділяє рідне місто Жмеринка: “Для мене улюблений місто і найколоритніше, в яке приємно щоразу приїжджати,- це Львів. Але також я люблю своє рідне місто - Жмеринка. Головною визначною пам'яткою міста є вокзал, який входить до п'ятірки найкрасивіших вокзалів світу! Приїжджайте, дивіться!"