Шикарный вид! Счастливые Осадчая с Горбуновым и сыном насладились прогулкой по Днепру

Пара насладилась осенними солнечными деньками и оценила Киев с воды
Катя Осадчая и Юрий Горбунов – одна из самых счастливых и душевных пар украинского шоу-бизнеса. Служебный роман ведущих перерос в счастливый брак, а в начале 2017-го года они стали родителями сына Ивана. Мальчика звезды до сих пор не показывают – в сети можно найти лишь фото ребенка со спины. Семья обожает проводить время вместе, причем досуг у них обязательно активный. Юрий признается, что сын для него – лучшая мотивация, он балует мальчика и окружает его заботой. Так, воспользовавшись бабьим летом в Киеве, Катя и Юрий прихватили Ивана и отправилась на водную прогулку по Днепру.
Катя выбрала для поездки на катере бархатные уютные спортивные штаны глубокого бутылочного цвета, белую футболку и черную жилетку. Юрий уселся за штурвал и посадил на руки любознательного Ваню.
Теледива с упоением наблюдала за проплывающими мимо нее пейзажами Киева в лучах солнца. Днепровские холмы, Родина-мать, купола Андреевской церкви и пустынные пляжи Труханового острова…
Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
"З води осінь ще гарніша!" - заверила Катя под серией красочных снимков.
Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)
От созерцания семейной идиллии и киевских красот поклонники пришли в восторг. В комментариях они восхитились семьей ведущих и их умением наслаждаться жизнью.
Скриншот комментариев
Напомним, что Юрий Горбунов с гордостью показал музыкальные способности сына Ивана.