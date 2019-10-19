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Шикарный вид! Счастливые Осадчая с Горбуновым и сыном насладились прогулкой по Днепру

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Пара насладилась осенними солнечными деньками и оценила Киев с воды

Катя Осадчая и Юрий Горбунов – одна из самых счастливых и душевных пар украинского шоу-бизнеса. Служебный роман ведущих перерос в счастливый брак, а в начале 2017-го года они стали родителями сына Ивана. Мальчика звезды до сих пор не показывают – в сети можно найти лишь фото ребенка со спины. Семья обожает проводить время вместе, причем досуг у них обязательно активный. Юрий признается, что сын для него – лучшая мотивация, он балует мальчика и окружает его заботой. Так, воспользовавшись бабьим летом в Киеве, Катя и Юрий прихватили Ивана и отправилась на водную прогулку по Днепру.

Катя выбрала для поездки на катере бархатные уютные спортивные штаны глубокого бутылочного цвета, белую футболку и черную жилетку. Юрий уселся за штурвал и посадил на руки любознательного Ваню.

Теледива с упоением наблюдала за проплывающими мимо нее пейзажами Киева в лучах солнца. Днепровские холмы, Родина-мать, купола Андреевской церкви и пустынные пляжи Труханового острова…

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

"З води осінь ще гарніша!" - заверила Катя под серией красочных снимков.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)

От созерцания семейной идиллии и киевских красот поклонники пришли в восторг. В комментариях они восхитились семьей ведущих и их умением наслаждаться жизнью.

  • Красивая семья, красивый отдых
  • Які ж ви гарні
  • Так гарно
  • Шикарный вид! В Киев захотелось!
  • Які ви класні
  • Супер. С семьей всегда хорошо
  • Такие красивіе фото
  • Реально круто
  • Як гарно
  • Чудесные, солнечные фотографии!
  • А Юра тримає сина бiля себе, здорово!

Скриншот комментариев

Напомним, что Юрий Горбунов с гордостью показал музыкальные способности сына Ивана.

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