"Шикарно": популярная украинская группа представила оптимистичную песню

Коллаж РБК-Украина

Новую композицию MNISHEK уже успели оценить поклонники украинской музыки

12 ноября известная киевская фолк-рок-группа MNISHEK презентовала новую оптимистичную песню "Дякую Тобі".

"Когда у человека есть мечта, цель и все силы и стремления направлены на ее достижение, мир вокруг начинает вибрировать, пульсировать в такт этой цели и способствует ее осуществлению. Все, кто уже был или есть в этом потоке, не может отрицать его существования. И как мы его не назовем - помощь Вселенной, ангел-хранитель, космическая энергия - эта сила не прекратит своего действия и будет вести нас через все препятствия к победе над обстоятельствами, над унынием, над собой", - рассказывают музыканты об основной идее песни.

Видео: YouTube/MusicVideoUA

"Мы получаем помощь, когда она нам действительно нужна, и мы должны быть благодарны за это. Поскольку такая композиция должна вдохновлять, то и музыкальное сопровождение в этот раз получился более экспрессивным, что является очередным экспериментом для нас", - отмечают участники коллектива.

Пользователи социальных сетей уже оценили новое творение команды.

"Шикарно", - написал один юзер.

"Несказанно красиво!" - добавил другой.

Напомним, ранее MNISHEK записали осовремененную версию украинского романса XIX века "В Саду Осіннім Айстри Білі". Именно эта композиция легла в основу песни "Вот Кто-то С Горочки Спустился", которую многие считают "достоянием российской культуры".

Видео: YouTube/MusicVideoUA

Также мы писали о том, что американский певец и актер Алекс Громаковский (Alex Hramakouski) выпустил клип на украиноязычную песню "Мамі".

А еще, не так давно появился фантастический кавер на самую популярную украинскую композицию.

Видео: РБК-Украина