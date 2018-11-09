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"Мамі": американський співак зняв кліп на україномовну пісню

Lite » Зірки 09.11.2018 - 21:44
Алекс Громаковский (фото: прес-служба артиста)
Алекс Громаковский (фото: прес-служба артиста)

Екранізована пісня про те, що ми повинні частіше говорити своїм матерям добрі і теплі слова

Американський співак і актор Алекс Громаковский (Alex Hramakouski) в День української мови та писемності випустив кліп на пісню "Мамі", яка була презентована в жовтні.

"Ця пісня присвячена усім матерям. У ній йдеться про те, як син (на прикладі своєї матері) намагається тонко відчути весь їхній внутрішній світ і природу; зануритися в глибину їхніх думок, почуттів, переживань і бажань... І, звісно, про те, що ми повинні частіше говорити своїм матерям добрі і теплі слова", - коментує Громаковский.

Відео: YouTube/MusicVideoUA

Зазначимо, що відеоряд на пісню був знятий ще в 2015 році режисерами Андрієм Лагутіним і Катериною Лаковою в рамках проведення фестивалю молодих кінематографістів "Кіно-Драйв".

&quot;Мамі&quot;: американський співак зняв кліп на україномовну пісню

Алекс Громаковский (фото: прес-служба артиста)

Додамо, що вивчити українську Алекса спонукали любов до нашої країни і дружина-українка. Вона й допомагала освоювати артисту мову. Зі своїми україномовними піснями артист уже встиг виступити на багатьох фестивалях у США. А нещодавно його голос мали можливість почути відвідувачі концерту гурту СКАЙ. Під час виступу українських рокерів відбувся імпровізований перформанс за участю Алекса та Олега Собчука.

Раніше ми писали про те, що член академії Grammy Олександр Балбус записав україномовну пісню.

Відео: РБК-Україна

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