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"Шикарно": популярний український гурт презентував оптимістичну пісню

Lite » Зірки 12.11.2018 - 12:58
"Шикарно": популярний український гурт презентував оптимістичну пісню
Колаж РБК-Україна

Нову композицію MNISHEK уже встигли оцінити шанувальники української музики

12 листопада відомий київський фолк-рок-гурт MNISHEK презентував нову оптимістичну пісню "Дякую Тобі".

"Коли у людини є мрія, мета і усі сили та прагнення спрямовані на її досягнення, світ навколо починає вібрувати, пульсувати у такт цій меті та сприяє її здійсненню. Усі, хто вже був або є у цьому потоці, не може заперечувати його існування. І як ми його не назвемо - допомога Всесвіту, янгол-охоронець, космічна енергія - ця сила не припинить своєї дії і буде вести нас через усі перешкоди до перемоги над обставинами, над зневірою, над собою", - розповідають музиканти про основну ідею пісні.

Відео: YouTube/MusicVideoUA

"Ми отримуємо допомогу, коли вона нам дійсно потрібна, і ми маємо бути вдячні за це. Оскільки така композиція має надихати, то й музичний супровід цього разу вийшов більш експресивний, що є черговим експериментом для нас", - наголошують учасники колективу.

Користувачі соціальних мереж уже оцінили нове творіння команди.

"Шикарно", - написав один юзер.

"Несказанно гарно!" - додав інший.

Нагадаємо, раніше MNISHEK записали осучаснену версію українського романсу XIX століття "В Саду Осіннім Айстри Білі". Саме ця композиція лягла в основу пісні "Вот Кто-то С Горочки Спустился", яку багато хто вважає "надбанням російської культури".

Відео: YouTube/MusicVideoUA

Також ми писали про те, що американський співак і актор Alex Hramakouski випустив кліп на україномовну пісню "Мамі".

А ще, не так давно з'явився фантастичний кавер на найпопулярнішу українську композицію.

Відео: РБК-Україна

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