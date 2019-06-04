Шикарная малышка: Надя Дорофеева "взорвала" сеть горячим фото в купальнике

Певица приняла участие в съемке в Киеве
Надя Дорофеева не сидит на месте - певица выступает на концертах, выбирает лучшие детские голоса в проекте "Голос. Діти" и успевает сниматься в откровенных фотосессиях. На своей странице в Instagram она поделилась горячим кадром, сделанным в рамках новой съемки.
На снимке артистка в эффектном красном купальнике сидит на носу лодки, демонстрируя длинные ножки и точеную фигуру. При этом она повернула голову в сторону, а ветер эффектно разметал ее длинные локоны, так что лица знаменитости не видно за волосами.
"Киев. Лето. Съемка", - подписала публикацию Дорофеева.
Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)
Внимательные подписчики тут же узнали место и отметили, что певица восхищала своей роскошной фигурой и красотой на Русановском канале. Они также оставили множество восторженных отзывов.
Напомним, Джамала и Надя Дорофеева покорили стильными образами на "Голос. Діти".
Ранее Надя Дорофеева вскружила голову ультра стильным образом на фестивале "Большая свадьба".
К слову, Надя Дорофеева восхитила дерзким образом. Певица появилась в прозрачном мини и колготках в сетку.