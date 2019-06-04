Шикарная малышка: Надя Дорофеева "взорвала" сеть горячим фото в купальнике

Надя Дорофеева не сидит на месте - певица выступает на концертах, выбирает лучшие детские голоса в проекте "Голос. Діти" и успевает сниматься в откровенных фотосессиях. На своей странице в Instagram она поделилась горячим кадром, сделанным в рамках новой съемки.

На снимке артистка в эффектном красном купальнике сидит на носу лодки, демонстрируя длинные ножки и точеную фигуру. При этом она повернула голову в сторону, а ветер эффектно разметал ее длинные локоны, так что лица знаменитости не видно за волосами.

"Киев. Лето. Съемка", - подписала публикацию Дорофеева.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Внимательные подписчики тут же узнали место и отметили, что певица восхищала своей роскошной фигурой и красотой на Русановском канале. Они также оставили множество восторженных отзывов.

"Шикарная. Невероятная. Бомбезная. Сексуальная"

"Очень красивая девушка, радуешь нас съемками"

"Даже не хватает слов чтобы описать твою невероятно красивую фигуру. Одним словом ты ПРЕКРАСНО ВЫГЛЯДИШЬ"

"Море, фигура, красота"

"Лето только началось, а ты уже как шоколадка"

"Как красиво;) в ожидании чего-то бомбезного"

"А фигурка просто вауууу))) Каждая девочка хочет себе такую фигуру как у тебя"

"Очень красивая"

"Божеее. Богиня"

"Как же красиво! Прелесть и купальник и Днепр"

"Сочная"

"Шикарная, так держать"

"Надюша красотка"

"Огонь огонь и ещё раз огонь"

"Какая ты красивая!!! Худышка!"

Напомним, Джамала и Надя Дорофеева покорили стильными образами на "Голос. Діти".

Ранее Надя Дорофеева вскружила голову ультра стильным образом на фестивале "Большая свадьба".

К слову, Надя Дорофеева восхитила дерзким образом. Певица появилась в прозрачном мини и колготках в сетку.