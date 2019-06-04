ru
ua

Шикарная малышка: Надя Дорофеева "взорвала" сеть горячим фото в купальнике


Певица приняла участие в съемке в Киеве

Надя Дорофеева не сидит на месте - певица выступает на концертах, выбирает лучшие детские голоса в проекте  "Голос. Діти" и успевает сниматься в откровенных фотосессиях. На своей странице в Instagram она поделилась горячим кадром, сделанным в рамках новой съемки.

На снимке артистка в эффектном красном купальнике сидит на носу лодки, демонстрируя длинные ножки и точеную фигуру. При этом она повернула голову в сторону, а ветер эффектно разметал ее длинные локоны, так что лица знаменитости не видно за волосами. 

"Киев. Лето. Съемка", - подписала публикацию Дорофеева.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Внимательные подписчики тут же узнали место и отметили, что певица восхищала своей роскошной фигурой и красотой на Русановском канале. Они также оставили множество восторженных отзывов.

  • "Шикарная. Невероятная. Бомбезная. Сексуальная"
  • "Очень красивая девушка, радуешь нас съемками"
  • "Даже не хватает слов чтобы описать твою невероятно красивую фигуру. Одним словом ты ПРЕКРАСНО ВЫГЛЯДИШЬ"
  • "Море, фигура, красота"
  • "Лето только началось, а ты уже как шоколадка"
  • "Как красиво;) в ожидании чего-то бомбезного"
  • "А фигурка просто вауууу))) Каждая девочка хочет себе такую фигуру как у тебя"
  • "Очень красивая"
  • "Божеее. Богиня"
  • "Как же красиво! Прелесть и купальник и Днепр"
  • "Сочная"
  • "Шикарная, так держать"
  • "Надюша красотка"
  • "Огонь огонь и ещё раз огонь"
  • "Какая ты красивая!!! Худышка!"

Напомним, Джамала и Надя Дорофеева покорили стильными образами на "Голос. Діти".

Ранее Надя Дорофеева вскружила голову ультра стильным образом на фестивале "Большая свадьба".

К слову, Надя Дорофеева восхитила дерзким образом. Певица появилась в прозрачном мини и колготках в сетку.

"Хоть отдохнули?" Потап и Настя Каменских покинули Турцию по уважительной причине "Люблю его": Наталья Могилевская в объятиях мужчины взбудоражила признанием
Читать все новости