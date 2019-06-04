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Шикарна дівчинка: Надя Дорофєєва "підірвала" мережу гарячим фото в купальнику


Співачка взяла участь у зйомці в Києві

Надя Дорофєєва не сидить на місці - співачка виступає на концертах, вибирає кращі дитячі голоси у проекті "Голос. Діти" і встигає зніматися у відвертих фотосесіях. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася гарячим кадром, зробленим у рамках нової зйомки.

На знімку артистка в ефектному червоному купальнику сидить на носі човна, демонструючи довгі ніжки і витончену фігуру. При цьому вона повернула голову в бік, а вітер ефектно розметав її довгі локони, так що обличчя знаменитості не видно за волоссям.

"Київ. Літо. Зйомка", - підписала публікацію Дорофєєва.

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Уважні підписники тут же впізнали місце і зазначили, що співачка захоплювала своєю розкішною фігурою і красою на Русанівському каналі. Вони також залишили безліч захоплених відгуків.

  • "Шикарна. Неймовірна. Бомбезна. Сексуальна"
  • "Дуже красива дівчина, радуєш нас зйомками"
  • "Навіть не вистачає слів щоб описати твою неймовірно красиву фігуру. Одним словом ти ЧУДОВО ВИГЛЯДАЄШ"
  • "Море, фігура, краса"
  • "Літо тільки почалося, а ти вже як шоколадка"
  • "Як красиво;) в очікуванні чогось бомбезного"
  • "А фігурка просто вауууу))) Кожна дівчинка хоче собі таку фігуру як у тебе"
  • "Дуже красива"
  • "Божеее. Богиня"
  • "Як же гарно! Принадність і купальник і Дніпро"
  • "Соковита"
  • "Шикарна, так тримати"
  • "Надюша красуня"
  • "Вогонь вогонь і ще раз вогонь"
  • "Яка ти красива!!! Худенька!"

Нагадаємо, Джамала і Надя Дорофєєва підкорили стильними образами на "Голос. Діти".

Раніше Надя Дорофєєва запаморочила голову ультра стильним образом на фестивалі "Велике весілля".

До речі, Надя Дорофєєва захопила зухвалим образом. Співачка з'явилася в прозорому міні і колготках у сітку.

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