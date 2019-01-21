"Шикарная девушка": дочь Веры Брежневой восхитила фигурой в купальнике

Девушка наслаждается теплой калифорнийской зимой
Старшая дочь Веры Брежневой Соня Киперман, которая уже работает моделью и учится в США, поделилась в сети снимком в купальнике, вызвав восторг подписчиков. Яркое фото 17-летняя девушка опубликовала на своей странице в Instagram.
На нем Соня запечатлена сидящей на зеленой лужайке в цельном купальнике с геометрическим принтом и солнцезащитных очках.
"Это разве зима? Я в недоумении", - забавно подписала фото дочь звезды.
Фото: Соня Киперман (instagram.com/sonyaxkiperman)
Отметим, что снимок был сделан в теплой Калифорнии, где зимой вполне можно загорать и купаться.
Поклонники отметили, что Киперман заметно повзрослела, а также восхитились ее стройной фигурой и красотой.
"Тигрица))) ррррррр";
"Зачем такие длинные ноги обрезать?";
"Очень красивая";
"Повзрослела, красотка";
"Шикарная девушка!!!";
"Фигура зачет!!!" - не скупятся на комплименты пользователи сети.
Скриншот комментариев (instagram.com/sonyaxkiperman)
Напомним, ранее Вера Брежнева очаровала сеть фото с дочерьми Соней и Сарой. Поклонники Брежневой отметили в комментариях, что все они очень красивые и выглядят, как сестры.
Кстати, Вера Брежнева восхитила сеть после долгого молчания. В качестве послания Брежнева решила оставить известную цитату.
"Красота в глазах смотрящего…" - подписала атмосферный снимок знаменитость.
Видео: РБК-Украина