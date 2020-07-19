Вне конкуренции: блондинка Могилевская сверкнула стройными ножками в компании полуголых "пилотов"

Певица показала своих горячих "пилотов"
Наталья Могилевская сменила имидж, цвет волос и обьявила о наступлении в жизни белой взлетной полосы. Но перемены коснулись не только певицы, но и ее шоу-балета. Так, артистка позировала в весьма откровенном платье, но и с горяим шоу-балетом.
Наталья красовалась в обновленном имидже – с нордически белыми волосами в атласном платье апельсинового цвета с розовой вставкой и высоким пикантным разрезом , а также сетчатых кологотах. Скорее всего, фото было сделано в рамках концерта к празднованию 15-летия программы "Светская жизнь".
Компанию звезде составили спортивные красавцы из ее шоу-балета, которых она назвала своими "пилотами".
Наталья Могилевская позировала в компании своих верных "пилотов" (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
"Этим вечером о моем балете говорили не меньше, чем обо мне. Что скажете, как вам мои пилоты?" - кокетливо поинтересовалась певица.
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Ранее Наталья Могилевская призналась, то у нее есть "личная Конституция" и назвала ее главные пункты.