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В жаркой пустыне: Наталья Могилевская поделилась своими сокровенными фантазиями

Четверг 27 августа 2020 17:58
В жаркой пустыне: Наталья Могилевская поделилась своими сокровенными фантазиями
Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Lite

Певица заговорила о своих мечтах с любимым

Кардинально сменившая имидж Наталья Могилевская теперь блондинка, и новый цвет ей очень к лицу – образ певицы стал нежным, женственным, романтичным и очень притягательным. Да и сама она призналась, что перемены случились не только в ее облике, но и жизни. Так, артистка опубликовала "случайное" фото из гримерки, на котором позирует в старящемся платье апельсинового оттенка у зеркала.

Пикантный наряд с разрезом до бедра подчеркнул достоинства фигуры звезды. Ее макияж – легкий и нежный с акцентом на глаза. Звезда снимает массивные серьги-кольца, украшенные крупными камнями и задумчиво всматривается в свое отражение.

"Как я люблю возвращаться в гримерную и с чувством приятной усталости, снимать украшения, постепенно превращаясь в обычную девушку, которая также как и все живет со своими мыслями, переживаниями и мечтами...иногда несбыточными", - поделилась личными признанием певица.

В жаркой пустыне: Наталья Могилевская поделилась своими сокровенными фантазиями

Наталья Могилевская рассказала, о чем она мечтает (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Позже Наталья напомнила о выходе своего летнего лаундж-альбома и поделилась с поклонниками сокровенными желаниями.

"Я не знаю, какие у вас романтические фантазии, но мои мечты о свиданиях всегда в стиле джаз. И если я представляю себе ужин при свечах, я хочу, чтобы мой мужчина пригласил меня под мягкую, нежную босанову с прохладными дудками в жаркой пустыне", - поделилась своими ожиданиями певица.

Напомним, что ранее Наталья Могилевская восхитила появлением в новом образе в компании своих горячих пилотов.

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