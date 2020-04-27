Сейчас расплачусь: Слава Каминская откровенно призналась, как развод родителей повлиял на нее

Солистка группы «НЕАНГЕЛЫ» Слава Каминская – одна из самых откровенных звезд в украинском шоу-бизнесе. Но и у нее есть темы-табу. Певица долгие годы не рассказывала о сложных отношениях со своим отцом. В откровенном интервью для рубрики «Звездные папы» программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» звезда таки решилась на откровенность.

Отец певицы Славы Каминской Виталий Кузнецов – моряк дальнего плавания. И для маленькой Славы каждая минута с ним была как праздник.

«Я помню, как папа приходил с рейса. С одной стороны лежала я, с другой – сестра, а он гладил нам спинки и говорил, что мы род счастливых обезьянок. Мне сейчас 35 лет и до сих пор, когда мне чешут спинку – это такие теплые воспоминания», – рассказывает участница группы «НЕАНГЕЛЫ» Слава Каминская в программе «Ранок з Україною».

Счастливая девочка Слава тогда не сразу заметила, что папа с ними больше не живет. Его же, как правило, не было дома 9 месяцев из 12-ти. Но после одного семейного ужина осознала, что теперь все. С тех пор отец артистки участвовал лишь в том, в чем ему было разрешено. Виталий почти ничего не знал о жизни Славы-подростка, о боданиях Славы-абитуриентки. Поэтому и предложил дочери поступить на юридический, пообещав оплатить обучение. Но Слава мечтала о карьере певицы. И тогда ее мама все же убедила экс-супруга, что дочь должна поступить не в юридическую академию, а в университет культуры и искусств.

«Папа мне помогал, но огромное ему спасибо, что он оплатил университет. В семье было так принято – не наступать мечте на горло. Захотела стать певицей – стала, – рассказывает Слава Каминская. – Но должна была доказывать ему, что папа, я поступила и вот, смотри, я не совсем супер-звезда, но еще немного, еще лет 10...»

Слава Каминская с папой

Но папа не был фанатом творчества дочери. Хотя Слава и плакала за ним прямо со сцены. Фактически, певица не общалась с отцом более 20-ти лет. И поэтому, когда этой зимой на праздники она выставила в соцсетях фото с пожилым мужчиной и детьми, фанаты не сразу поняли – кто это.

«31 декабря со мной произошло такое чудо! Это была идея моей мамы, – признается Слава Каминская в эфире канала «Украина». – Сейчас расплачусь – это был лучший Новый год в моей жизни! Это именно то, о чем я мечтала в течение многих лет – чтобы мои родители снова начали общаться».

И самое главное – у детей Славы – Леона и Лауры появился дедушка. Дети нашли дедушку, а Слава – папу, который на самом деле ней гордится.

«Возможно, если бы мои родители не расстались, не было бы у меня такого мужского стержня. Да и не было бы желания чего-то достичь», – рассказала артистка.

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