Зараз розплачуся: Слава Камінська відверто зізналася, як розлучення батьків вплинуло на неї

Солістка гурту «НЕАНГЕЛИ» Слава Камінська – одна з найвідвертіших зірок в українському шоу-бізнесі. Але і в неї є теми-табу. Співачка довгі роки не розказувала про складні стосунки зі своїм батьком. У відвертому інтерв’ю для рубрики «Зіркові тати» програми «Ранок з Україною» на каналі «Україна» зірка таки наважилася на відвертість.

Тато співачки Слави Камінської Віталій Кузнєцов – моряк дальнього плавання. І для маленької Слави кожна хвилина з ним була за свято.

«Я пам'ятаю, як тато приходив з рейсу. З одного боку лежала я, з іншого– сестра, а він гладив нам спинки і говорив, що ми рід щасливих мавпочок. Мені зараз 35 років і до сих пір, коли мені чухають спинку – то такі теплі спогади», – розповідає учасниця гурту «НЕАНГЕЛИ» Слава Камінська в програмі «Ранок з Україною».

Щаслива дівчинка Слава тоді не відразу помітила, що тато з ними більше не живе. Його ж, зазвичай, не було вдома 9 місяців з 12-ти. Але після однієї сімейної вечері усвідомила, що тепер все. З тих пір батько артистки брав участь лише в тому, у чому йому було дозволено. Віталій майже нічого не знав про життя Слави-підлітка, про бадання Слави-абітурієнтки. Тому і запропонував доньці вступити на юридичний, пообіцявши оплатити навчання. Але Слава мріяла про кар’єру співачки. І тоді її мама все ж таки переконала екс-чоловіка, що донька має вступити не до юридичної академії, а в університет культури й мистецтв.

«Тато мені допомагав, але дуже йому дякую, що він оплатив університет. В родині було так прийнято – не наступати мрії на горло. Захотіла стати співачкою – стала, – розповідає Слава Камінська. – Але мала доводити йому, що, тату, я вступила і ось, дивись, я не зовсім супер-зірка, але ще трохи, ще років 10…»

Слава Камінська з татом

Але тато не був фанатом доньчиної творчості. Хоча Слава і плакала за ним прямо зі сцени. Фактично, Слава не спілкувалась з батьком більше 20-ти років. І тому, коли цієї зими на свята вона виставила у соцмережах фото з літнім чоловіком і дітьми, фанати не одразу зрозуміли – хто це.

«31 грудня зі мною сталося таке диво! Це була ідея моєї мами, – зізнається Слава Камінська в ефірі каналу «Україна». – Зараз розплачуся – це був найкращий Новий рік у моєму житті! Це саме те, про що я мріяла протягом багатьох років – щоб мої батьки знову почали спілкуватися».

І найголовніше – в дітей Слави – Леона і Лаури з’явився дідусь. Діти знайшли дідуся, а Слава – тата, який насправді нею пишається!

«Можливо, якщо б мої батьки не розлучилися, не було б у мене такого чоловічого стержня. Та і не було б бажання чогось досягнути», – розповіла артистка.

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