В сеть попал личный телефонный разговор Кароль и Балана: о чем они говорили

Тина Кароль не оставляет поклонников без хороших новостей. Так, ее еженедельные появления на "Танцах со звездами 2020" обсуждают зрители, а фаны с нетерпением ждут релиза новых хитов и, конечно же, выхода свежего альбома под названием "Найти своих", где можно будет "подслушать" телефонные разговоры с Даном Баланом.

А пока артистка заинтриговала поклонников, разместив в InstaStories запись беседы с Баланом, а ее поклонники тут же разместили аудио на фан-стрничке украинской поп-дивы в Instagram. Также в альбом войдут и стихи певицы, которые она декламирует сама.

Пятнадцатисекундное аудио личного телефонного разговора артистов не на шутку всполошило их поклонников, которые вновь с двойным рвением заговорили о романе звезд. Теперь им остается только гадать, было ли это деловое общение и обсуждение нового материала или их ждут задушевные беседы двух влюбленных.

К слову, альбом "Найти своих" увидит свет только 18 сентября. Уже известно о том, как будет выглядеть его обложка – тут Тина также подготовила для фанов оригинальный подарок. Так, украинский скульптор Владимир Цисарык увековечил Тину в скульптуре, которая символизирует одновременно стойкость духа и хрупкость бытия - портрет певицы, обрамленный в ангельские крылья, которые чуть касаются земли, но эта, казалось бы, зыбкая опора, очень устойчива и прочна. Произведение искусства венчает постер альбома звезды, который поклонники совсем скоро смогут послушать и оценить.