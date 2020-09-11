У мережу потрапила особиста телефонна розмова Кароль і Балана: про що вони говорили

Тіна Кароль не залишає шанувальників без хороших новин. Так, її щотижневі появи на "Танцях з зірками 2020" обговорюють глядачі, а фани з нетерпінням чекають релізу нових хітів і, звичайно ж, виходу свіжого альбому під назвою "Знайти своїх", де можна буде "підслухати" телефонні розмови з Даном Баланом.

А поки що артистка заінтригувала прихильників, розмістивши у InstaStories запис бесіди з Баланом, а її шанувальники тут же розмістили аудіо на фан-стрничке української поп-діви в Instagram. Також в альбом увійдуть і вірші співачки, які вона декламує сама.

Пятнадцатисекундное аудіо особистої телефонної розмови артистів не на жарт сполошила їх шанувальників, які знову з подвійним завзяттям заговорили про роман зірок. Тепер їм залишається тільки гадати, чи це ділове спілкування і обговорення нового матеріалу або їх чекають задушевні бесіди двох закоханих.

До речі, альбом "Знайти своїх" побачить світ лише 18 вересня. Вже відомо про те, як буде виглядати його обкладинка – тут Тіна також підготувала для фанів оригінальний подарунок. Так, український скульптор Володимир Цисарик увічнив Тіну в скульптурі, яка символізує одночасно стійкість духу і крихкість буття - портрет співачки, обрамлений в ангельські крила, які ледь торкаються землі, але ця, здавалося б, хитка опора, дуже стійка й міцна. Витвір мистецтва вінчає постер альбому зірки, який зовсім скоро шанувальники зможуть послухати і оцінити.