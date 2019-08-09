Сергей и Снежана Бабкины усыпали сеть очень личными фото 

Звездная пара Сергея и Снежаны Бабкиных, в семье которых не так давно было пополнение, довольно часто публикуют снимки из семейного фотоархива, среди которых попадаются фото довольно интимного и личного характера. Например, не редко можно увидеть совместные асаны пары, которые запечатлены во время любимого занятия — йоги. Домашнее видео Сергея, который умилительно нянчит малыша в колыбели, развлекая его игрой на гитаре. А так же есть и профессиональные фото со страниц журналов, на которых Снежана позирует в одной лишь легкой накидке.

В этот раз пара решила поделится очередной порцией откровенности и выложила в сеть домашние кадры, на которых можно увидеть самые интимные моменты жизни звездной семьи.

Фото: Снежана Бабкина с малышом Елисеем (instagram.com/snezhana_babkina)

На одном из кадров Снежана занята умилительным процессом — кормлением малыша, разместившись на кровати в удобной позе в домашней одежде и с небрежным пучком на голове молодая мама очаровывает нежностью и сокровенностью момента.

Фото: Сладко спящий Сергей Бабкин (instagram.com/snezhana_babkina)

А снимок спящего Сергея в компании двух домашних питомцев — котов сфинксов Цеи и Кокоса, доказывает, что в этой семье царит гармония не только между друг другом, но и с животными.

Фото: Томная Снежана в компании любимцев семьи (instagram.com/snezhana_babkina)

Еще одно фото сделано на кровати, где Снежана позирует в телесном боди в окружении все тех же любимцев необычной породы.

Фото: Снежана и Сергей Бабкины со своими детьми (instagram.com/snezhana_babkina)

И конечно же, не обошлось без кадров с детьми. Звездные родители по очереди запечатлели себя с детьми и питомцами, получилась необыкновенная, дружная, веселая и позитивная семья.

Стоит отметить, что на своей странице в Instagram Сергей Бабкин умилил подписчиков отцовским воспитанием своего младшего сына Елисея. Он показал, как они проводят время с новорожденным сыночком дома в Харькове, исполняя песни под гитару.

Ранее Снежана Бабкина ответила на вопросы поклонников о первых днях жизни новорожденного сыночка и рассказала, как малыш впервые поехал на гастроли с папой.

Также Снежана Бабкина показала веселые кадры с мужем и сыном.