Сергій та Сніжана Бабкіни засипали мережу дуже особистими фото

Зіркова пара Сергія і Снежани Бабкіних, в родині яких не так давно було поповнення, досить часто публікують знімки з сімейного фотоархіву, серед яких трапляються фото досить інтимного і особистого характеру. Наприклад, не рідко можна побачити спільні асани пари, які зняті під час занять улюбленими вправами — йогою. Домашнє відео Сергія, який зворушливо колише малюка в колисці, розважаючи його грою на гітарі. А також є і професійні фото зі сторінок журналів, на яких Сніжана позує в одній лише легкій накидці.

Цього разу пара вирішила поділиться черговою порцією відвертості і виклала в мережу домашні кадри, на яких можна побачити найінтимніші моменти життя зіркової сім'ї.

Фото: Сніжана Бабкіна з малюком Єлисеєм (instagram.com/snezhana_babkina)

На одному з кадрів Сніжана зайнята зворушливим процесом — годуванням малюка, розмістившись на ліжку в зручній позі у домашньому одязі та з пучком на голові, зробленним наскоруруч, молода мама зачаровує ніжністю і таємничістю моменту.

Фото: Солодко спить Сергій Бабкін (instagram.com/snezhana_babkina)

А знімок Сергія, що спить в компанії двох домашніх улюбленців — котів сфінксів Цєі і Кокоса, доводить, що у цій родині панує гармонія не тільки між собою, але і з тваринами.

Фото: Томна Сніжана компанії улюбленців родини (instagram.com/snezhana_babkina)

Ще одне фото зроблене на ліжку, де Сніжана позує в тілесному боді в оточенні все тих же улюбленців незвичайної породи.

Фото: Сніжана і Сергій Бабкіни зі своїми дітьми (instagram.com/snezhana_babkina)

І, звичайно ж, не обійшлося без кадрів з дітьми. Зіркові батьки по черзі зняли себе з дітьми та хатніми тваринками, вийшла незвичайна, дружна, весела і позитивна сім'я.

Варто відзначити, що на своїй сторінці в Instagram Сергій Бабкін розчулив підписників батьківським вихованням свого молодшого сина Єлисея. Він показав, як вони проводять час з новонародженим синочком вдома в Харкові, виконуючи пісні під гітару.

Раніше Сніжана Бабкіна відповіла на питання про перші дні життя новонародженого синочка і розповіла, як малюк вперше поїхав на гастролі з татом.

Також Сніжана Бабкіна показала веселі кадри з чоловіком і сином.