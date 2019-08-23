Сергей Притула рассказал, как планировал праздновать годовщину свадьбы: Сюрприз уже сделал!

Сергей Притула с женой Екатериной (фото: пресс-служба "Нового канала")

Притула также признался, кто в семье отвечает за организацию путешествий

Ведущий "Нового канала" Сергей Притула в эксклюзивном комментарии LITE признался, какой самый лучший подарок ему сделала жена, где он любит путешествовать и как заниматься спортом, когда времени катастрофически не хватает.

Сергей, сразу к делу: совсем скоро у вас с женой годовщина свадьбы (28 августа, в браке с 2015 года). Как планируете праздновать?

Вообще я планировал сделать жене (Екатерина Притула – продюсер проекта Нового канала "Вар'яти-шоу") сюрприз, но сломал ногу. Поэтому сюрприз все-таки сделал (смеется), и теперь жду, может, она мне какой-то устроит? Надеюсь, жена не прочитает этого интервью (смеется).

Сергей Притула с женой Екатериной и дочкой Соломией

Дело в том, что планированием нашего отдыха всегда занимается жена. Это выглядит так. Она говорит: "Сереженька, ты не против, если мы этим летом поедем туда-то, например, во Францию?" Я говорю: "Нет. Не против". А дальше она решает все вопросы: авиабилеты, букинг, будет ли это домик или отель, аренда машины, если нужно... Она всем этим занимается годами. Ужасно рад, что жена освобождает меня от такого серьезного головняка. А с другой стороны понимаю, что она, видимо, ждет, что однажды я приду и скажу: "Любимая, мы летим!"

То какой был сюрприз?

Я планировал на годовщину купить билеты на концерт одной певицы. Думал, приду домой и скажу: "Мы летим на концерт!" Или вообще сделаю тайной, куда именно путешествие нас ждет, а уже на месте будет настоящий сюрприз. Но с этой ногой я еще не скоро смогу делать жене такие сюрпризы (ред. - в июне Притула слома ногу).

А какой был самый неожиданный подарок для вас от жены?

Тест на беременность с положительным результатом!

А ваш – ей?

То, что ему предшествовало, наверное?

Притула с сыном Дмитрием

Вы любите путешествовать? Расскажите про любимые направления.

Ужасно люблю! Я не считал, сколько стран уже посетил, но много. В некоторые из них всегда хочется возвращаться. В топе, однозначно, Грузия. А еще Италия, которая поражает своим гостеприимством. Также США. Откровенно говоря, я никогда не хотел в Америку, но она мне очень понравилась! Бывал там и с гастролями, и с женой. Жена влюблена в Нью-Йорк, а меня он не слишком впечатлил. Я был очарован Чикаго, его величеством. Если НЙ это такой себе хипстер, то Чикаго – то джентльмен с седыми висками, со стаканом вискаря и сигарой. Такой солидный. Еще мне ужасно понравилась Канада. Хоть пока что видел только Торонто и Монреаль. Я мечтаю вернуться туда с гастролями, особенно – в заснеженные лесные районы на западе Канады.

Работа, съемки, гастроли, семья. А на спорт время остается? Как поддерживаете себя в форме?

Спорт люблю! Но в основном смотреть (смеется). Я немножко помешан на футболе. Болею за сборную Украины. Относительно занятий спортом, при случае, если вижу где-то волейбольную сетку и команду, всегда прошу, чтобы меня взяли поиграть. Обычно это происходит на море. Но это не совсем профессиональная игра, без жестких правил. Вроде – в каком смысле нельзя наваливаться на сетку? Как это – нельзя брать "чужой" м'яч?

А как насчет спортзала?

Тренажерный зал я посещаю между турами, а иногда и во время гастролей. Мы договариваемся с актерами, что у нас "сухой тур": не употребляем алкоголь, не "жрем" на ночь, а каждое утро, хоть в каком бы городе были, идем на полтора часа в зал. В "Вар'ятах" у меня есть такой безумный Виталий Тыльный, сейчас и Сергей Полупан к нам присоединился. Вместе занимаемся: кардио-дорожка, потом таскаем железо. И в последнее время на поездки по спортзалах у меня нет времени. Это же не только тренировки, а еще и дорога туда и обратно, душ. Поэтому я купил домой дорожку и большой универсальный тренажер. На нем можно разрабатывать различные группы мышц: ноги, спина, руки. Сейчас жду, когда мне разрешат становиться на ногу, чтобы активно ее разрабатывать.

И о работе. В новом сезоне на "Новом канале" у вас, кроме всем известных проектов, новое шоу – "Діти проти зірок". Расскажите немножко о нем?

Да, это совершенно новый формат шоу, который разрабатывал канал. Если коротко, то талантливые дети со всей Украины бросят вызов взрослыми звездами. Малыши поражают своими умениями! Среди них немало тех, кто на свой юный возраст – 7, 8 или 9 годиков – может похвастаться такими достижениями, как чемпионство Европы или мира в разнообразных видах спорта и не только.

Сергей Притула - ведущий нового шоу "Дети против звезд" (фото: пресс-служба "Нового канала")

Надеюсь, их умения станут примером для подражания среди ровесников. Но и звезды тоже не пасуют перед детками, которые профессионально владеют той или иной темой. Многие из звезд для меня открылись по-новому в этом шоу. Это надо видеть!

Премьера проекта "Дети против звезд" – 2 октября на "Новом канале".

Накагадаємо, ранее Притула жестко высказался о дуэт Анна-Мария. Сестры собрались представлять Украину на фестивале "Новая волна" в Сочи, Россия.