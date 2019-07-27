Сергей Бабкин умилил сеть трогательным видео с новорожденным сыном

Известный украинский музыкант Сергей Бабкин всего месяц назад снова стал папой - у артиста и его жены Снежаны родился очаровательный сыночек по имени Елисей. Он стал третьим ребенком в звездной семье и с первых дней жизни погрузился в артистическую атмосферу - папа с удовольствием поет малышу, а также супруги берут его с собой на гастроли.

На своей странице в Instagram Сергей показал, как они нередко проводят время с новорожденным сыночком дома в Харькове. Артист с обнаженным торсом и гитарой сидит на кухне, а люлька с Елисеем стоит на столе рядом с большим арбузом. Бабкин играет для малыша на гитаре и нежно поет песенку из мультфильма "Бременские музыканты" - "Луч солнца золотого".

Складывается впечатление, что ребенок с удовольствием слушает папу и помахивает ручками и ножками.

"Вечерний Кухонник ( ударение на -У-) Есть квартирник, есть природник, есть крышник, а у нас кухонник", - отметил музыкант.

Видео: Сергей Бабкин поет сыну (instagram.com/babkin_official)

Подписчики оставили множество растроганных комментариев, обратив внимание, что видео наполнено любовью и нежностью, а Сергей - замечательный отец.

Прелестно

Какая семья, пример для многих

Сколько любви и нежности!

Блаженство для жены и мамочки

Можно смотреть бесконечно

Милість зашкалює

Это так прекрасно

Какой чудесный у вас, любящий голос, какая нежная любовь

Замечательный папа у ребёночка

Господи, папочка Бабкин, это шедеврально!!!!

Мечта каждой женщины-иметь такого любящего отца для своего сыночка

Как трогательно, до мурашек!!!

Мимиметр зашкалило

Скриншот комментариев (instagram.com/babkin_official)

Напомним, помолодевший Сергей Бабкин растрогал сеть фото с сыном Елисеем на руках.

Ранее Снежана Бабкина ответила на вопросы поклонников о первых днях жизни новорожденного сыночка и рассказала, как малыш впервые поехал на гастроли с папой.

Также Снежана Бабкина показала веселые кадры с мужем и сыном.