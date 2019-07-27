Сергій Бабкін розчулив мережу зворушливим відео з новонародженим сином

Артист влаштував домашній концерт для малюка Єлисея
Відомий український музикант Сергій Бабкін всього місяць тому знову став татом - у артиста і його дружини Сніжани народився чарівний синочок на ім'я Єлисей. Він став третьою дитиною в зірковій родині і з перших днів життя занурився в артистичну атмосферу - тато з задоволенням співає малюкові, а також подружжя беруть його з собою на гастролі.
На своїй сторінці в Instagram Сергій показав, як вони нерідко проводять час з новонародженим синочком вдома в Харкові. Артист з оголеним торсом і гітарою сидить на кухні, а люлька з Єлисеєм стоїть на столі поруч з великим кавуном. Бабкін грає для малюка на гітарі і ніжно співає пісеньку з мультфільму "Бременські музиканти" - "Промінь сонця золотого".
Складається враження, що дитина з задоволенням слухає тата і помахує ручками і ніжками.
"Вечірній Кухонник ( наголос на -У-) Є квартирник, є природник, є кришник, а у нас кухонник", - зазначив музикант.
Відео: Сергій Бабкін співає синові (instagram.com/babkin_official)
Підписники залишили безліч розчулених коментарів, звернувши увагу, що відео наповнене любов'ю і ніжністю, а Сергій - чудовий батько.
Скріншот коментарів (instagram.com/babkin_official)
Нагадаємо, помолоділий Сергій Бабкін зворушив мережу фото з сином Єлисеєм на руках.
Раніше Сніжана Бабкіна відповіла на запитання шанувальників про перші дні життя новонародженого синочка і розповіла, як малюк вперше поїхав на гастролі з татом.
Також Сніжана Бабкіна показала веселі кадри з чоловіком і сином.