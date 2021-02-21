Сергей Бабкин назвал реальную стоимость лечения редкой болезни: цена приличного авто

Украинский исполнитель Сергей Бабкин уже месяц проходит лечение редкого заболевания глаз. Из-за отслоения сетчатки в январе звезда обнаружила, что потеряла 70% своего зрения. На текущий момент артист перенес уже две операции. Через несколько месяцев его ждет продолжение курса лечения. Что известно о его состоянии и во сколько на самом деле Бабкину обошлось лечение – читайте ниже.

"Не переживайте! У нас все отлично! Операция на 2 глаз прошла успешно! Все воспаленные очаги зашиты. Вернуться в Вену мне необходимо через 2 месяца, чтобы "добить" первый глаз. Он был очень сложным и мощности лазера не хватило, чтобы убрать все пятна", - сообщает Бабкин.

Знаменитость поблагодарил семью, поклонников и даже Вселенную за поддержку и жизненный урок.

"Все трудности приносят нам бесценный опыт! Если нет страха, преодолевать нечего и открытий тогда твоих личных нет. Будьте здоровенькие, дорогие! Берегите себя и родных", - написал артист.

Бабкин решил уточнить информацию касаемо стоимости лечения. Ранее он сообщал, что стоимость работы лазера обошлась 2700 евро. Однако общая сумма лечения гораздо больше.

"На данный момент все лечение (2 операции), работа врача, обследования в Вене, препараты, различные манипуляции - стоили нам 15 000 евро. Хочу, чтобы все было прозрачно для людей, которые пишут нам, у которых различные заболевания глаз и которые тоже собираются в Европу на лечение", - добавил музыкант.

Сергей Бабкин (фото: instagram.com/babkin_official)