Сергій Бабкін назвав реальну вартість лікування рідкісної хвороби: ціна пристойного авто

Український виконавець Сергій Бабкін вже місяць проходить лікування рідкісного захворювання очей. Через відшарування сітківки в січні зірка виявила, що втратила 70% свого зору. На поточний момент артист переніс вже дві операції. Через кілька місяців його чекає продовження курсу лікування. Що відомо про його стан і скільки насправді Бабкіну обійшлося лікування – читайте нижче.

"Не переживайте! У нас все відмінно! Операція на 2 око пройшла успішно! Всі запалені вогнища зашиті. Повернутися до Відня мені необхідно через 2 місяці, щоб "добити" перше око. Воно було дуже складним і потужності лазера не вистачило, щоб прибрати всі плями", - повідомляє Бабкін.

Знаменитість подякував сім'ї, шанувальникам і навіть Всесвіту за підтримку і життєвий урок.

"Всі труднощі приносять нам безцінний досвід! Якщо немає страху, долати нічого і відкриттів тоді твоїх особистих немає. Будьте здоровенькі, дорогі! Бережіть себе і рідних", - написав артист.

Бабкін вирішив уточнити інформацію стосовно вартості лікування. Раніше він повідомляв, що вартість роботи лазера обійшлася 2700 євро. Однак загальна сума лікування набагато більше.

"На цей час все лікування (2 операції), робота лікаря, обстеження у Відні, препарати, різні маніпуляції - коштували нам 15 000 євро. Хочу, щоб все було прозоро для людей, які пишуть нам, у яких різні захворювання очей і які теж збираються в Європу на лікування", - додав музикант.

Сергій Бабкін (фото: instagram.com/babkin_official)