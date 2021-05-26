Серьезный парень: Анастасия Приходько умилила видео с 2-месячным сыном

На видео 34-летняя исполнительница держит малыша на руках спиной к камере и нежно целует в головку. В кадр также попал старший сын Анастасии Гордей, который с любопытством наблюдает за братиком.

В подписи к публикации Приходько рассказала о первых месяцах жизни ребенка и поздравила его. По ее словам, Лука очень серьезный парень.

"Нашему солнышку сегодня 2 месяца! Я могу сказать, что это очень серьёзный парень. Наблюдательный и хитрый!!! Засыпает он всегда с подсматриваниями: только я хочу уйти, он открывает глаза как бы намекает "а ну вернись назад". Улыбкой Лука радует редко, но один раз уже даже хихикал. Купаться мы любим, но очень сосредоточено, прям как начальник наблюдает за нами и всегда супит брови, все ли мы верно делаем. Начинаем по чуть-чуть гулить и вчера впервые потянули ручку в рот! Каждое новое движение в радость, каждое новое достижение как олимпийская медаль. А этот младенческий молочный запах...ммммм... для мамы лучше всех ароматов мира. С твоим днём, наш Лука", - трогательно написала певица.

В комментариях поклонники поздравляют знаменитую маму и малыша и оставляют ему милые пожелания.