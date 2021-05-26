Серйозний хлопець: Анастасія Приходько розчулила відео з 2-місячним сином

На відео 34-річна виконавиця тримає малюка на руках спиною до камери і ніжно цілує в головку. У кадр також потрапив старший син Анастасії Гордій, який з цікавістю спостерігає за братиком.

У підписі до публікації Приходько розповіла про перші місяці життя дитини та привітала її. За її словами, Лука дуже серйозний хлопець.

"Нашому сонечку сьогодні 2 місяці! Я можу сказати, що це дуже серйозний хлопець. Спостережливий і хитрий!!! Засинає він завжди з підгляданнями: тільки я хочу піти, він відкриває очі як би натякає "а ну повернися назад". Посмішкою Лука радує рідко, але один раз вже навіть хихикав. Купатися ми любимо, але дуже зосереджено, прям як начальник спостерігає за нами і завжди супить брови, чи все ми вірно робимо. Починаємо потрохи гулити і вчора вперше потягнули ручку в рот! Кожен новий рух в радість, кожне нове досягнення як олімпійська медаль. А цей дитячий молочний запах...ммммм... для мами краще всіх ароматів світу. З твоїм днем, наш Лука", - зворушливо написала співачка.

У коментарях шанувальники вітають знамениту маму і малюка і залишають йому милі побажання.