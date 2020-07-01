Серьезные перемены в жизни: Могилевская в кардинально новом имидже заинтриговала признанием

Наталья Могилевскя в последнее время много экспериментирует и не боится примерять новые, порой неожиданные образы и удивлять сменой привычного имиджа. И это касается не только творчества и фотосеов, которые являются приятной частью работы звезды. Также она заявила, что и в ее жизни произошли серьезные перемены и в связи с этим она решила стать ….блондинкой!

Артистка опбуликовала фото с длинными белыми волосами и нежным макияжем, причем сделала акцент на глаза, нижнее веко выделила синим карандашем и отдала предпочтение ярким персиково-розовым теням, а вот на губы ннесла легкий влажный блеск.

"Скажите, с кем случалось психануть, подстричься или покрасить волосы во времена перемен? Да, это экспериментальный образ. Не буду скрывать, в моей жизни произошли серьезные перемены. Но я верю, что наступила белая полоса, и вместе с ней родилась песня “Белый самолет” и белоснежные волосы, это летнее, яркое, солнечное настроение. Я готовлю очень много нового материала, который всех порадует и удивит", - заинтриговала артистка.

Наталья Могилевская внезапно стала блондинкой (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Поклонники пришли в восторг от кардинальных перемен во внешности своей любимицы и единогласно решили, что новый образ ей к лицу.

Очень идет

Гарно

Классный образ. Я за то, чтобы менять время от времени свой образ

Как интересно

Мне нравиться. Когда женщина влюблена и любима, ей все образы к лицу. Потому что она светится изнутри

Очень круто. Огонь!

Очень рада за Вас, белая полоса это вознаграждение

Девчушка лет 20

Класс! У меня восторг! Очень круто смотрится

Скриншот комментариев

Ранее Наталья Могилевская поэкспериментировала с макияжем и покорила цветущим внешним видом.