Серйозні зміни в житті: Могилевська в кардинально новому іміджі заінтригувала зізнанням

Наталія Могилевскя останнім часом багато експерементує і не боїться приміряти нові, часом несподівані образи і дивувати зміною звичного іміджу. І це стосується не тільки творчості і фотосеов, які є приємною частиною роботи зірки. Також вона заявила, що в її житті відбулися серйозні зміни і в зв'язку з цим вона вирішила стати ....блондинкою!

Артистка опбуликовала фото з довгими білими волоссям і ніжним макіяжем, причому зробила акцент на очі, нижню повіку виділила синім олівцем і віддала перевагу яскравим персиково-рожевим тіням, а на губи нанесла легкий вологий блиск.

"Скажіть, з ким траплялося розсердитися, підстригтися або пофарбувати волосся в часи змін? Так, це експериментальний образ. Не буду приховувати, в моєму житті відбулися серйозні зміни. Але я вірю, що настала біла смуга, і разом з нею народилася пісня "Білий літак" і білосніжне волосся, це літній, яскравий, сонячний настрій. Я готую дуже багато нового матеріалу, який порадує всіх і здивує", - заінтригувала артистка.

Наталя Могилевська раптово стала білявкою (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Шанувальники прийшли в захват від кардинальних змін у зовнішності улюблениці і одноголосно вирішили, що новий образ їй до лиця.

Дуже личить

Гарно

Класний образ. Я за те, щоб змінювати час від часу свій образ

Як цікаво

Мені подобається. Коли жінка закохана і кохана, їй всі образи до лиця. Тому що вона світиться зсередини

Дуже круто. Вогонь!

Дуже рада за Вас, біла смуга це винагорода

Дівчинка років 20

Клас! У мене захват! Дуже круто виглядає

Скріншот коментарів

Раніше Наталія Могилевська поекспериментувала з макіяжем і підкорила квітучим зовнішнім виглядом.