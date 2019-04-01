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Его сердце безразмерно: Потап, Ефросинина, Каменских и другие поздравляют MONATIK с 33-летием

Lite » Новости шоу-бизнеса 01.04.2019 - 12:46
Его сердце безразмерно: Потап, Ефросинина, Каменских и другие поздравляют MONATIK с 33-летием
Монатик, Владимир Дантес и Надя Дорофеева (фото: instagram.com/vladimirdantes)

Коллеги Монатика трогательно желают ему любви, друзей и Олимпийский

Дима Монатик празднует свой 33 день рождения. При этом встретил важную дату певец в кругу фанатов, а именно – в Варшаве, где у Монатика состоялся концерт. Интересно, что "украинский Джастин Тимберлейк" даже сочинил по этому поводу коротенький стих, в котором отметил, что его жизненный ритм настолько насыщенный, что даже нет времени на день рождения. Но певцу это нравится.

Вместе с многотысячной армией поклонников поздравить Диму Монатика с 33-летим поспешили звезды украинского шоу-бизнеса. Многие оставили очень теплые пожелания и опубликовали совместные с певцом фото.

Потап: Собрать Олимпийски!

"HBD Lil Mo! MO power! MO money MO love ! Olympic stadium!" – пишет Потап, желая Монатику больше денег, любви, силы, а также собрать Олимпийский стадион.

Также Потап опубликовал фото Монатика в молодости

Дима Монатик

Фото: instagram.com/realpotap

Настя Каменских

Каменских более лаконична. Певица просто опубликовала фото певца в сториз и поздравила с Днем рождения.

Его сердце безразмерно: Потап, Ефросинина, Каменских и другие поздравляют MONATIK с 33-летием

Фото: instagram.com/kamenskux

Надя Дорофеева: Пусть твоя музыка продолжает попадать в сердца

"Димочка, дорогой, я тебя поздравляю с твоим Днём!! Вот с тобой всегда так, как на этом видео. Я хочу , чтоб ты всегда был в таком настроении , чтоб все получалось так, как ты хочешь!  Пусть вся твоя музыка продолжает попадать точно в сердца, будь самым счастливым и пусть рядом всегда будет твоя семья и конечно друзья, ведь все, что ты захочешь - будем только за!) С Днём Рождения", - трогательно написала Дорофеева и поделилась видео с шоу "Плохие украинские шутки".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Димочка, дорогой , я тебя поздравляю с твоим Днём!! Вот с тобой всегда так, как на этом видео Я хочу , чтоб ты всегда был в таком настроении , чтоб всё получалось так , как ты хочешь ! Пусть вся твоя музыка продолжает попадать точно в сердца будь самым счастливым и пусть рядом всегда будет твоя семья и конечно друзья , ведь всё что ты захочешь - будем только за !) С Днём Рождения @monatik_official

A post shared by nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) on

Видео: instagram.com/nadyadorofeeva

Владимир Дантес: Мы с вами На "ты" или на "вы"

Муж Дорофеевой, ведущий и блогер Владимир Дантес даже сочинил стих по случаю дня рождения Монатика:

Мы с вами На "ты" или на "вы"

В 33 это когда детства полные штаны
А в доме уже два мини Ты. 
В 33 уже есть что рассказать 
Можно даже "А в моё время"
Или слово "молодёжь" сказать

Но так прекрасно в 33
Домой возвращаться, где встречают те 3
Те три, в которых и есть весь ТЫ!

"Если что, извините за такую фотографию, она единственная (в моем телефоне) с тобой!)" – подытожил Дантес.

Монатик, Владимир Дантес и Надя Дорофеева

Монатик, Владимир Дантес и Надя Дорофеева (фото: instagram.com/vladimirdantes)

Маша Ефросинина: Иногда мне кажется, что Его сердце безразмерно!!

"Порой я вижу, как многие хотят этим воспользоваться:( Но у него есть главная сила- НЕОБЪЯТНЫЙ ТАЛАНТ, который способен исцелять людей в тех зонах их душ, куда просто словами добраться невозможно! С Днём Рождения, мой Невероятный Друг! Я тебя очень люблю!" – трогательно написала Ефросинина.

Телеведущая также опубликовала снимки с именинником.

Маша Ефросинина и Дима Монатик

Маша Ефросинина и Дима Монатик

Маша Ефросинина и Дима Монатик (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Владимир Остапчук: Так же крут и зашиваешь душу

"Дим, прошел год с тех пор, как была сделала эта фотка и ничего не поменялось: ты так же крут, сияешь и зашиваешь душу. Но за год ты стал еще мудрее, как SOVA. С Днем рождения, man", - подписал фото ведущий Владимир Остапчук.

Остапчук и Монатик

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Напомним, ранее MONATIK заговорил об отношениях Кароль и Балана

Также MONATIK, который редко балует сеть семейными фото, показал снимок в компании сыновой. Певец и мальчики запечатлены у фортепиано.

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