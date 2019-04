Его сердце безразмерно: Потап, Ефросинина, Каменских и другие поздравляют MONATIK с 33-летием

Димочка, дорогой , я тебя поздравляю с твоим Днём!! Вот с тобой всегда так, как на этом видео Я хочу , чтоб ты всегда был в таком настроении , чтоб всё получалось так , как ты хочешь ! Пусть вся твоя музыка продолжает попадать точно в сердца будь самым счастливым и пусть рядом всегда будет твоя семья и конечно друзья , ведь всё что ты захочешь - будем только за !) С Днём Рождения @monatik_official

A post shared by nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) on Mar 31, 2019 at 8:20pm PDT