Його серце безмежне: Потап, Єфросиніна, Каменських та інші вітають MONATIK з 33-річчям

Колеги Монатіка зворушливо бажають йому кохання, друзів і Олімпійський
Діма Монатік святкує свій 33-й день народження. При цьому зустрів важливу дату співак в колі фанатів, а саме – у Варшаві, де у Монатіка відбувся концерт. Цікаво, що "український Джастін Тімберлейк" навіть написав з цього приводу коротенький вірш, в якому зазначив, що його життєвий ритм настільки насичений, що навіть немає часу на день народження. Але співакові це подобається.
Разом з багатотисячною армією шанувальників привітати Дмитра Монатіка з 33-річчям поспішили зірки українського шоу-бізнесу. Багато хто залишили дуже теплі побажання і опублікували спільні з співаком фото.
Потап: Зібрати Олімпійськи!
"HBD Lil Mo! MO power! MO money MO love ! Olympic stadium!" – пише Потап, бажаючи Монатіку більше грошей, любові, сили, а також зібрати Олімпійський стадіон.
Також Потап опублікував фото Монатіка в молодості
Фото: instagram.com/realpotap
Настя Каменських
Каменських лаконічніша. Співачка просто опублікувала фото співака в сторіз і привітала з Днем народження.
Фото: instagram.com/kamenskux
Надя Дорофєєва: Нехай твоя музика продовжує потрапляти в серця
"Дімочка, дорогий, я тебе вітаю з твоїм Днем!! Ось з тобою завжди так, як на цьому відео. Я хочу , щоб ти завжди був у такому настрої , щоб все виходило так, як ти хочеш! Нехай вся твоя музика продовжує потрапляти точно в серця, будь самим щасливим і нехай буде поруч твоя родина і звичайно друзі, адже все, що ти захочеш - будемо тільки за!) З Днем Народження", - зворушливо написала Дорофєєва і поділилася відео з шоу "Погані українські жарти".
Дімочка, дорогий , я тебе вітаю з твоїм Днем!! Ось з тобою завжди так, як на цьому відео Я хочу , щоб ти завжди був у такому настрої , щоб все виходило так , як ти хочеш ! Нехай вся твоя музика продовжує потрапляти точно в серця будь самим щасливим і нехай буде поруч твоя родина і звичайно друзі , адже все що ти захочеш - будемо тільки за !) З Днем Народження @monatik_official
Відео: instagram.com/nadyadorofeeva
Володимир Дантес: Ми з вами На "ти" чи на "ви"
Чоловік Дорофєєвої, ведучий та блогер Володимир Дантес навіть написав вірш з нагоди дня народження Монатіка:
Мы с вами На "ты" или на "вы"
В 33 это когда детства полные штаны
А в доме уже два мини Ты.
В 33 уже есть что рассказать
Можно даже "А в моё время"
Или слово "молодёжь" сказать
Но так прекрасно в 33
Домой возвращаться, где встречают те 3
Те три, в которых и есть весь ТЫ!
"Якщо що, вибачте за таку фотографію, вона єдина (в моєму телефоні) з тобою!)" – підсумував Дантес.
Монатік, Володимир Дантес і Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/vladimirdantes)
Маша Єфросиніна: Іноді мені здається, що Його серце безмежне!!
"Часом я бачу, як багато хто хоче цим скористатися:( Але у нього є головна сила - БЕЗМЕЖНИЙ ТАЛАНТ, який здатний зціляти людей в тих зонах їх душ, куди просто словами дістатися неможливо! З Днем Народження, мій Неймовірний Друг! Я тебе дуже люблю!" – зворушливо написала Єфросиніна
Телеведуча також опублікувала знімки з іменинником.
Маша Єфросиніна і Діма Монатік (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Володимир Остапчук: Так само крут і зашиваєш душу
"Дім, пройшов рік з тих пір, як була зробила ця фотка і нічого не змінилося: ти так само крут, сяєш і зашиваєш душу. Але за рік ти став ще мудрішими, як SOVA. З Днем народження, man", - підписав фото ведучий Володимир Остапчук.
Фото: instagram.com/vova_ostapchuk
Нагадаємо, раніше MONATIK заговорив про стосунки Кароль і Балана.
Також MONATIK, який рідко балує мережу сімейними фото, показав знімок в компанії синів. Співак та хлопчики зображені у фортепіано.