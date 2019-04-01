Його серце безмежне: Потап, Єфросиніна, Каменських та інші вітають MONATIK з 33-річчям

Монатік, Володимир Дантес і Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/vladimirdantes)

Колеги Монатіка зворушливо бажають йому кохання, друзів і Олімпійський

Діма Монатік святкує свій 33-й день народження. При цьому зустрів важливу дату співак в колі фанатів, а саме – у Варшаві, де у Монатіка відбувся концерт. Цікаво, що "український Джастін Тімберлейк" навіть написав з цього приводу коротенький вірш, в якому зазначив, що його життєвий ритм настільки насичений, що навіть немає часу на день народження. Але співакові це подобається.

Разом з багатотисячною армією шанувальників привітати Дмитра Монатіка з 33-річчям поспішили зірки українського шоу-бізнесу. Багато хто залишили дуже теплі побажання і опублікували спільні з співаком фото.

Потап: Зібрати Олімпійськи!

"HBD Lil Mo! MO power! MO money MO love ! Olympic stadium!" – пише Потап, бажаючи Монатіку більше грошей, любові, сили, а також зібрати Олімпійський стадіон.

Також Потап опублікував фото Монатіка в молодості

Фото: instagram.com/realpotap

Настя Каменських

Каменських лаконічніша. Співачка просто опублікувала фото співака в сторіз і привітала з Днем народження.

Фото: instagram.com/kamenskux

Надя Дорофєєва: Нехай твоя музика продовжує потрапляти в серця

"Дімочка, дорогий, я тебе вітаю з твоїм Днем!! Ось з тобою завжди так, як на цьому відео. Я хочу , щоб ти завжди був у такому настрої , щоб все виходило так, як ти хочеш! Нехай вся твоя музика продовжує потрапляти точно в серця, будь самим щасливим і нехай буде поруч твоя родина і звичайно друзі, адже все, що ти захочеш - будемо тільки за!) З Днем Народження", - зворушливо написала Дорофєєва і поділилася відео з шоу "Погані українські жарти".

Відео: instagram.com/nadyadorofeeva

Володимир Дантес: Ми з вами На "ти" чи на "ви"

Чоловік Дорофєєвої, ведучий та блогер Володимир Дантес навіть написав вірш з нагоди дня народження Монатіка:

Мы с вами На "ты" или на "вы"



В 33 это когда детства полные штаны

А в доме уже два мини Ты.

В 33 уже есть что рассказать

Можно даже "А в моё время"

Или слово "молодёжь" сказать



Но так прекрасно в 33

Домой возвращаться, где встречают те 3

Те три, в которых и есть весь ТЫ!



"Якщо що, вибачте за таку фотографію, вона єдина (в моєму телефоні) з тобою!)" – підсумував Дантес.

Монатік, Володимир Дантес і Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/vladimirdantes)

Маша Єфросиніна: Іноді мені здається, що Його серце безмежне!!

"Часом я бачу, як багато хто хоче цим скористатися:( Але у нього є головна сила - БЕЗМЕЖНИЙ ТАЛАНТ, який здатний зціляти людей в тих зонах їх душ, куди просто словами дістатися неможливо! З Днем Народження, мій Неймовірний Друг! Я тебе дуже люблю!" – зворушливо написала Єфросиніна

Телеведуча також опублікувала знімки з іменинником.

Маша Єфросиніна і Діма Монатік (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Володимир Остапчук: Так само крут і зашиваєш душу

"Дім, пройшов рік з тих пір, як була зробила ця фотка і нічого не змінилося: ти так само крут, сяєш і зашиваєш душу. Але за рік ти став ще мудрішими, як SOVA. З Днем народження, man", - підписав фото ведучий Володимир Остапчук.

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Нагадаємо, раніше MONATIK заговорив про стосунки Кароль і Балана.

Також MONATIK, який рідко балує мережу сімейними фото, показав знімок в компанії синів. Співак та хлопчики зображені у фортепіано.