Сердце бьется учащенней: Екатерина Кухар в нижнем белье очаровала медитацией в Таиланде

Екатерина Кухар продолжает наслаждаться своей тайской сказкой. 12 марта прима-балерина прилетела на заслуженный отдых в Таиланд, на остров Краби. В поездке Екатерину также сопровождает ее супруг — премьер Александр Стоянов. Как отметила сама Кухар, после четырёхмесячного всемирного тура и более 100 спектаклей, они с супругом заслужили райский отдых. И предложила “всему миру подождать”. С отдыха Кухар спешит делится эмоциями, а также показывает буквально каждую деталь путешествия.

На своей instagram-страничке Екатерина создала своеобразный тревел-блог. Украинская красотка буквально не выпускает из рук телефон и спешит запечатлеть просто каждый свой шаг и все увиденное. И помогает своей звездной супруге в этом Александр Стоянов.

К примеру, Александр проследил за своей супругой, как она направляется в СПА. Все это время Кухар снимала. А также уточнила, что очень бы хотела украсить волосы каким-нибудь экзотическим цветком.

Далее Екатерина показала роскошный пляж во время отлива. Пара собирала ракушки и знакомилась с местной живностью — маленьким крабами. К слову, Кухар уточнила, что после пяти вечера на пляжах Таиланда уже никого нет! Там быстро садится солнце. Поэтому тем, кто приехал за бронзовым загаром, там делать нечего. Соответствующее видео было опубликовао на youtube-канале Glam Wish.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов показали детали отдыха в Таиланде

Также Екатерина опубликовала новое фото, на котором изображает процесс медитации. Так прима встречала новой утро в другой стране.

На Екатерине — короткий халатик с пестрым разноцветным принтом. В тон халата — обруч. И кстати, видим, что Екатерина таки получила желаемое — в волосах красуется белоснежный цветок. Также образ довершает черное белье.

Екатерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Кухар сидит в позе “лотоса”, пальцы скрещены, а глаза закрыты.

“Здесь должен быть какой-то содержательный текст о путешествии, но мы оставим его на попозже. А пока моё сердце бьётся учащенней и я полностью погружена в это место”, — на удивление коротко подписала новый снимок Екатерина.

Александр Стоянов (фото: instagram.com/stoianov_aleksandr)

Александр Стоянов тоже решил сделать долгожданный пост. На фото мужчина стоит в воде, на фоне — красивая лодка.

“Мой первый день в провинции Краби прошёл в полнейшем релаксе! Свежий морской воздух, обалденные виды, вкуснейшие морепродукты и любимая рядом, что ещё нужно для счастья? Я успел насладиться за этот день всем, о чем написал выше. И устроил себе гастрономический бум: крабы, креветки, кальмары, осьминоги, мидии и национальные сладости. Рис в кокосовом масле — это тайская сладость, а с их национальным чаем — это огонь. В общем, сегодня я чиллился, объедался, а во время отливов заставил себя немножко подвигаться и пособирать крабов. Протестил и море, и бассейн и даже, нашёл очень необычного обитателя, которого уже показал у себя в сториз. А мы врываемся во второй день и да прибудет со мной дзен”, — делится эмоциями Стоянов.