Серце б'ється частіше: Катерина Кухар в нижній білизні зачарувала медитацією в Таїланді

Катерина Кухар продовжує насолоджуватися своєю тайською казкою. 12 березня прима-балерина прилетіла на заслужений відпочинок у Таїланд, на острів Крабі. У поїздці Катерину також супроводжує її чоловік — прем'єр Олександр Стоянов. Як зазначила сама Кухар, після чотиримісячного світового туру і понад 100 вистав, вони з чоловіком заслужили райський відпочинок. І запропонувала "всьому світу почекати". З відпочинку Кухар поспішає ділиться емоціями, а також показує буквально кожну деталь подорожі.

На своїй instagram-сторінці Катерина створила своєрідний тревел-блог. Українська красуня буквально не випускає з рук телефон і поспішає зафіксувати просто кожен свій крок і все побачене. І допомагає своїй зірковій дружині в цьому Олександр Стоянов.

Наприклад, Олександр простежив за своєю дружиною, як вона направляється в СПА. Весь цей час знімала Кухар. А також уточнила, що дуже б хотіла прикрасити волосся екзотичною квіткою.

Далі Катерина показала розкішний пляж під час відливу. Пара збирала черепашки і знайомилася з місцевою живністю — маленьким крабами. До речі, Кухар уточнила, що після п'ятої вечора на пляжах Таїланду вже нікого немає! Там швидко сідає сонце. Тому тим, хто приїхав за бронзовим загаром, там робити нічого. Відповідне відео було опубликовао на youtube-каналі Glam Wish.

Катерина Кухар і Олександр Стоянов показали деталі відпочинку в Таїланді

Також Катерина опублікувала нове фото, на якому зображує процес медитації. Так прима зустрічала новий ранок в іншій країні.

На Катерині — короткий халатик з барвистим кольоровим принтом. В тон халата — обруч. І до речі, бачимо, що Катерина таки отримала бажане — у волоссі красується білосніжна квітка. Також довершує образ чорне білизна.

Катерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Кухар сидить у позі "лотоса", пальці схрещені, а очі закриті.

“Тут має бути якийсь змістовний текст про подорожі, але ми залишимо його на пізніше. А поки моє серце б'ється частіше і я повністю занурена в це місце", — напрочуд коротко підписала новий знімок Катерина.

Олександр Стоянов (фото: instagram.com/stoianov_aleksandr)

Олександр Стоянов теж вирішив зробити довгоочікуваний пост. На фото чоловік стоїть у воді, на тлі — красивий човен.

“Мій перший день в провінції Крабі пройшов у цілковитому релаксі! Свіже морське повітря, гарні краєвиди, дуже смачні морепродукти і кохана поруч, що ще потрібно для щастя? Я встиг насолодитися за цей день всім, про що написав вище. І влаштував собі гастрономічний бум: краби, креветки, кальмари, восьминоги, мідії і національні солодощі. Рис в кокосовому маслі — це тайська насолода, а з їх національним чаєм — це вогонь. Загалом, сьогодні я чілився, обжирався, а під час відливів змусив себе трошки порухатися і позбирати крабів. Протестив і море, і басейн, і навіть знайшов дуже незвичайного мешканця, якого вже показав у себе в сторіз. А ми вриваємося в другий день і та прибуде зі мною дзен", — ділиться емоціями Стоянов.