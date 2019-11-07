Семья на стиле: MONATIK сводил жену в "самое счастливое место на земле"

Счастливая парочка повеселилась в Диснейленде
MONATIK (Дмитрий Монатик) старается поменьше показывать свою личную жизнь - лишь в последнее время в его Instagram-аккаунте стали появляться редкие фото с женой Ириной Демичевой и их сыновьями Даниилом и Платоном. При этом лица мальчиков артист по-прежнему скрывает, публикуя лишь кадры со спины. Сейчас музыкант вместе со своей командой и любимой супругой находится в США, где успевает совмещать работу и отдых.
Так, Монатик сводил жену в веселое и счастливое место - Диснейленд в солнечной Калифорнии. На своей страничке он поделился ярким и колоритным фото, на котором они с Ириной позируют в обнимку на фоне одной из конструкций парка аттракционов. При этом семейство выбрало одинаковые эффектные наряды - штаны и рубашку в красно-черную клетку. Дмитрий подвернул штанины, сделав таким образом из своих брюк капри.
"DisneyLand-самое счастливое место на земле. Так говорил Уолт Дисней. Если бы не космические очереди, так и было бы. Почти как дома", - поделился музыкант.
Дмитрий Монатик с женой Ириной (фото: instagram.com/monatik_official)
В комментариях пользователи сети умиляются очаровательной паре, а также восхищаются их стильным парным луком.
Скриншот комментариев (instagram.com/monatik_official)
Напомним, ранее MONATIK очаровал трепетным снимком с сыновьями в Вене.