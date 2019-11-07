Семья на стиле: MONATIK сводил жену в "самое счастливое место на земле"

MONATIK (Дмитрий Монатик) старается поменьше показывать свою личную жизнь - лишь в последнее время в его Instagram-аккаунте стали появляться редкие фото с женой Ириной Демичевой и их сыновьями Даниилом и Платоном. При этом лица мальчиков артист по-прежнему скрывает, публикуя лишь кадры со спины. Сейчас музыкант вместе со своей командой и любимой супругой находится в США, где успевает совмещать работу и отдых.

Так, Монатик сводил жену в веселое и счастливое место - Диснейленд в солнечной Калифорнии. На своей страничке он поделился ярким и колоритным фото, на котором они с Ириной позируют в обнимку на фоне одной из конструкций парка аттракционов. При этом семейство выбрало одинаковые эффектные наряды - штаны и рубашку в красно-черную клетку. Дмитрий подвернул штанины, сделав таким образом из своих брюк капри.

"DisneyLand-самое счастливое место на земле. Так говорил Уолт Дисней. Если бы не космические очереди, так и было бы. Почти как дома", - поделился музыкант.

Дмитрий Монатик с женой Ириной (фото: instagram.com/monatik_official)

В комментариях пользователи сети умиляются очаровательной паре, а также восхищаются их стильным парным луком.

Четкие прикиды

Какие замечательные

Яркие и самые любимые

вся семья на стиле

уххх... Хороши и великолепны!!!

Ух ты какие красавчики, в клеточку

Вауууу какие красивые, зажигательные и очароватильные

Красавчики

Вау, наконец- то фото с женой )

Мальчик и девочка в клеточку)))

Хочу такую любовь. Чтобы раз и навсегда

Какие классные

Скриншот комментариев (instagram.com/monatik_official)

Напомним, ранее MONATIK очаровал трепетным снимком с сыновьями в Вене.