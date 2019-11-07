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Сім'я на стилі: MONATIK зводив дружину в "найщасливіше місце на землі"

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Щаслива парочка повеселилася в Діснейленді

MONATIK (Дмитро Монатік) намагається поменше показувати своє особисте життя - лише останнім часом в його Instagram-акаунті стали з'являтися рідкісні фото з дружиною Іриною Демічевою та їх синами Данилом і Платоном. При цьому обличчя хлопчиків артист, як і раніше приховує, публікуючи лише кадри зі спини. Зараз музикант разом зі своєю командою і коханою дружиною знаходиться в США, де встигає поєднувати роботу і відпочинок.

Так, Монатік зводив дружину в веселе і щасливе місце - Діснейленд в сонячній Каліфорнії. На своїй сторінці він поділився яскравим і колоритним фото, на якому вони з Іриною позують в обнімку на тлі однієї з конструкцій парку атракціонів. При цьому сімейство вибрало однакові ефектні вбрання - штани та сорочку в червоно-чорну клітку. Дмитро підвернув штанини, зробивши таким чином зі своїх штанів капрі.

"DisneyLand- найщасливіше місце на землі. Так говорив Уолт Дісней. Якби не космічні черги, так і було б. Майже як вдома", - поділився музикант.

Дмитро Монатік з дружиною Іриною (фото: instagram.com/monatik_official)

У коментарях користувачі мережі розчулюються чарівною парою, а також захоплюються їхнім стильним парним луком.

  • Чіткі прикиди
  • Які чудові
  • Яскраві, і найулюбленіші
  • вся родина на стилі
  • уххх... Гарні і чудові!!!
  • Ух ти які красунчики, в клітинку
  • Вауууу які гарні, запальні і очароватильные
  • Красунчики
  • Вау, нарешті фото з дружиною )
  • Хлопчик і дівчинка в клітинку)))
  • Хочу таку любов. Щоб раз і назавжди
  • Які класні

Скріншот коментарів (instagram.com/monatik_official)

Нагадаємо, раніше MONATIK зачарував трепетним знімком з синами у Відні.

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