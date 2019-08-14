Семья превыше всего: Николь Кидман показала редкое фото с мужем

Николь Кидман обожает свою семью. Знаменитая голливудская актриса не раз признавалась, что чувствует себя невероятно счастливой в браке с Китом Урбаном. Громкой тусовке и светскому событию она предпочтет общение с любимым мужем и домашние посиделки. Но порой любит их совмещать. К примеру, как в минувшие выходные, о чем свидетельствует Instagram знаменитости.

Новое фото супругов (фото: instagram.com/nicolekidman)

Николь опубликовала трогательный кадр, где позирует вместе с Китом, прижавшись к нему щекой. "Ничего лучше, чем выходные, полные Бродвея, семьи и любви", – написала звезда. Для светского выхода Николь выбрала ярко-красное платье с белыми цветами. Дополнили образ макияж с красными губами и золотистые серьги. Кит одет, как и подобает музыканту – в черную кожаную куртку и черную футболку. Выглядят они оба счастливыми и влюбленными.

Николь обожает свою семью (фото: instagram.com/nicolekidman)

К слову, Кит, в отличие от Николь, не подбирает слов. Недавно в сеть попало его высказывание с концерта. Он, то ли в шутку, то ли всерьез, назвал жену "настоящей маньячкой в постели, которая не дает ему спать по ночам, заставляя заниматься с ним любовью". Николь такое поведение мужа просто ошарашило. Так как, во-первых, оно пошатнуло ее образ всегда замкнутой и строгой, если дело касается личных тем, женщины и католички. А во-вторых, от нее, разумеется, потребовали публичных комментариев. Но она вышла из ситуации с юмором, тонко намекнув Киту, чтот ему бы "пора наконец замолчать".

Николь умет поставить на место журналистов (фото: instagram.com/nicolekidman)

Напомним, это второй брак Кидман, в котором родилось двое детей. Старшую девочку Сандэй Роуз Николь родила сама. Вторая дочь пары – Фэйт Маргарет – появилась на свет благодаря суррогатной матери. А недавно сеть всколыхнула новость, что Николь и Ким ждут третьего общего ребенка. Причем, по словам инсайдера, актриса забеременела сама. Но пока что сами знаменитости не давали комментариев по этому поводу.